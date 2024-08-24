'Гордимся быть украинцами': полярники со станции 'Академик Вернадский' записали трогательное обращение ко Дню Независимости

Полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" поздравили украинцев с Днем Независимости трогательным видео. Они пожелали Украине не победу – потому что в ней ученые уверены – а процветание.

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Поздравление обнародовал Национальный антарктический научный центр. 29 украинская антарктическая экспедиция приветствовала страну не в полном составе – ведь 25 полярников пока на войне.

Прежде всего, ученые искренне поблагодарили защитников и защитниц нашей страны.

"Мы собрались здесь из разных уголков Украины, объединенные единственной целью: приумножать достижения украинской науки, представлять Украину среди нескольких десятков антарктических стран и рассказывать о ней всему миру. Ценим, что имеем такую возможность, даже когда в нашей стране идет жестокая полномасштабная война, вызванная агрессией РФ. Спасибо за это защитникам и защитницам Украины", – сказали полярники.

Находясь в 15 тыс. километрах от дома, они ни на минуту не забывают об Украине, ведь у каждого на фронте есть родные или друзья, добавили исследователи.

"Уверены, что враг будет повержен, все наши воины вернутся к мирной жизни, а "боевые пингвины" еще не раз вернутся на "Вернадского", – подчеркнули ученые.

И, конечно, полярники пожелали Украине процветания.

"С Днем Независимости, Украина! Процветай, будь свободной и независимой всегда! Верим в тебя и гордимся быть украинцами", – отметили полярники.

Как сообщал OBOZ.UA, этим летом украинские полярники уже вторично зафиксировали перламутровые облака над Антарктидой. Своей разноцветностью они напоминают блестящий внутренний слой раковин моллюсков, часто используемый в изготовлении украшений. Фантастическое видео редкого явления смотрите здесь.