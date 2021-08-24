Google поздравил украинцев с Днем Независимости ярким дудлом. Фото

Во вторник, 24 августа, американская компания Google опубликовала в своей поисковой системе дудл, который посвятила Дню Независимости Украины. На нем изображена казацкая чайка с гербом нашей страны.

Об этом говорится в официальном блоге корпорации. Дудл оформлен в национальные цвета нашей страны: синий и желтый.

В Google отметили, что чайка была легкой, маневренной парусной лодкой, которую запорожские казаки использовали в XVI-XVII веках.

"Чайка обязана своим названием непривычной скорости и легкости, которые лодка демонстрировал на воде. Инновационность конструкции казацких чаек давала им преимущество и позволила получить много славных побед", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также в Google поздравили Украину с Днем Независимости.

Дудл – это тематические заставки от Google, которые посвящены праздникам и знаменательным событиям.

Отметим, что в День Независимости Украины, 24 августа, в трех городах Киеве, Одессе и Днепре проводят военные парады.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные символы независимой Украины.