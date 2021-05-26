Google карты зафиксировали "самолёт-призрак" на месте авиакатастрофы. Фото

Google Maps зафиксировали "самолет-призрак" на месте авиакатастрофы 1979 года, которая унесла жизни 273 человек.

Фото заметил и поделился в сети пользователь имиджборда Reddit под ником BewareTheSpamFilter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На спутниковых снимках можно увидеть часть летательного аппарата неподалеку от места крушения рейса 191 American Airlines рядом с городом Дес-Плейнс, штат Иллинойс (США).

У "самолета-призрака" на фото отсутствует правое крыло и передняя часть фюзеляжа. Вероятно, на кадрах можно увидеть только часть самолета из-за неправильной склейки спутниковых снимков.

В нескольких десятках метров от самолета автор скриншота поставил на карте точку. Она указывает, где произошла катастрофа 25 мая 1979 года. Тогда пассажирский лайнер, летевший внутренним рейсом в Лос-Анджелес, упал на землю через несколько секунд после вылета из международного аэропорта О’Хара. На борту находились 258 пассажиров и 13 членов экипажа, все они погибли. Кроме того, под обломками самолета нашли тела еще двух человек, которых не было на борту.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали более полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске (Беларусь).