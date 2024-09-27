'Гончаренко центры' запустили сбор украиноязычных книг для деоккупированной громады Херсонщины

Образовательно-культурная и волонтерская сеть "Гончаренко центр" запустила сбор украиноязычных книг в Киеве, Харькове и Ивано-Франковске. Их передадут библиотеке деоккупированной громады в Херсонской области. Акция проводится до 10 октября.

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По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, российское вторжение в Украину нанесло серьезный удар по всем аспектам жизни на оккупированных территориях и в регионах, где велись боевые действия. Пострадали и библиотеки. Чтобы поддержать деоккупированную Херсонщину и популяризировать украинское среди местных жителей, которым пришлось пережить русский мир, команда "Гончаренко центров" решила запустить благотворительный сбор книг.

"Оккупанты приходят на нашу землю, чтобы искоренить все украинское – они уничтожают книги, разрушают библиотеки и преследуют украиноязычных. Большая задача сейчас – помочь вернуть украиноязычные книги на полки деокуповных библиотек. Мы решили поддержать первую громаду Херсонщины, освобожденную от российских захватчиков в 2022 году – это село Орлово Кочубеевской громады. Успехи местных поражают – до полномасштабного вторжения в громаду писали грантовые проекты, находили доноров, открыли модернизированный ЦНАП и создали собственный пункт первичной медицинской помощи. К сожалению, им первыми пришлось узнать "русский мир" в 2022 году", – говорит Алексей Гончаренко.

В команде сети говорят: на пилотном этапе акции книги для библиотеки Херсона будут собирать в трех городах – Харькове, Киеве и Ивано-Франковске. В будущем планируют подключить и другие города, где функционирует сеть "Гончаренко центров".

"Мы сделали эту акцию всеукраинской – в течение двух недель франковцы, киевляне и харьковчане могут приносить украиноязычные книги в наши центры, а мы передадим их громаде. Эти книги пополнят полки Орловской библиотеки, и больше жителей Херсонщины будут узнавать украинское", – добавляют в команде.

Приносить можно как новые, так и подержанные книги в хорошем состоянии. Главное условие – все книги должны быть написаны на украинском языке. Сбор книг продлится до 10 октября. Приносить их можно в один из местных "Гончаренко центров":

Киев: улица Жилянская, 68; Ивано-Франковск: улица Независимости, 113; Харьков: улица Шевченко, 146.

"Гончаренко центр" - крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего.