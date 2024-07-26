'Гончаренко центры' запустили бесплатный Telegram-бот юрпомощи военнослужащим

Сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр запустила бесплатный Telegram-бот для военнослужащих Сил обороны, ветеранов, членов их семей и военнообязанных украинцев, нуждающихся в юридической поддержке. Здесь собраны ответы на самые частые вопросы бойцов, а также образцы документов, которые могут понадобиться военным.

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По словам директора основателя образовательной сети Алексея Гончаренко, чат-бот в месседжере в режиме 24/7 дает ответы на самые распространенные вопросы получения статуса УБД, выплат, оформления документов и обновления данных в ТЦК.

"Каждый день на нашу горячую линию юридической помощи обращаются сотни военных. Их запросы несколько похожи, поэтому мы решили собрать самые распространенные вопросы защитников в одном месте. Достаточно просто выбрать интересующую вас тему – и вы получите мгновенный ответ от наших юристов. Первые недели работы чат-бота показали, что наиболее популярные вопросы – порядок получения УБД и поиск различных рапортов. И более 1000 бойцов уже нашли ответы, потратив всего несколько минут", – отмечает Алексей Гончаренко.

Чат-бот сориентирует в вопросах о получении статуса УБД, порядке получения единовременной денежной помощи и выплат, увольнении и перемещении военнослужащих, а также лечении, реабилитации и правилах оформления документов – как составить рапорты или получить необходимые справки. Кроме этого, в боте можно получить разъяснения по поводу обновления данных в ТЦК и нового законопроекта о мобилизации.

Чтобы воспользоваться Telegram-ботом, достаточно перейти по этой ссылке или найти его в мессенджере @GoncharenkoMilitaryBot. Далее – нажать "Начать", выбрать нужный раздел и нажать на него.

Запустили Telegram-бот на базе Юридического Гончаренко центра, который уже больше года предоставляет бесплатные юридические консультации военным и их семьям.

"Мы ежедневно работаем над улучшением бота, однако если вы не нашли ответа на свой вопрос, наша команда с радостью предоставит индивидуальную консультацию. Для этого работают бесплатные горячие линии для военнослужащих и членов семей. Обращаться можно по номерам +380672042206, +380951168887 или +380937440036, а также писать по электронной почте [email protected]", – добавляют в Юридическом Гончаренко центре.

Добавим, Гончаренко центр – крупнейшая негосударственная сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году. Юридический центр – отдельное направление работы образовательно-культурной сети, фокусирующейся на безвозмездной правовой помощи военным и членам их семей. Эксперты центра помогли более 100 000 бойцам и ежедневно безвозмездно консультируют защитников и членов их семей.