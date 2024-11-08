'Гончаренко центры' запустили бесплатный курс финансовой грамотности

Сеть образовательно-культурных и волонтерских пространств Гончаренко центр запустила бесплатный онлайн-курс по финансовой грамотности для взрослых. Украинцам объяснят, как планировать семейный бюджет, использовать финансовые инструменты, инвестировать средства и увеличивать доход.

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По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, курс рассчитан на украинцев, стремящихся научиться не только экономить, но и приумножать свой доход.

"Мы поможем забыть о кредитных лимитах и жизни "от зарплаты до зарплаты". Наша цель – научить как можно больше украинцев и украинок грамотно управлять собственными средствами, откладывать, инвестировать и зарабатывать. И все это – бесплатно для всех желающих", – делится Алексей Гончаренко.

Менторки курса – финансовая консультант и директор страхового посредника Ирина Макарова и финансовая тренер и консультант Полина Трофименко.

"Мы начнем с базовых принципов финансовой грамотности и постепенно перейдем к планированию семейного бюджета и инвестиций. Расскажем о самых популярных финансовых инструментах и предоставим практические советы по оптимизации ежемесячного бюджета", – добавляют в команде организаторов.

Двухнедельный онлайн-курс предусматривает отдельные лекции о механизмах достижения финансовой независимости, структурировании активов, а также финансовой безопасности и пассивном доходе.

Лекции и практические занятия с менторками будут проходить на платформе Google-Meet дважды в неделю. Чтобы зарегистрироваться на онлайн-курс, достаточно заполнить краткую форму по этой ссылке. Организаторы не ограничивают количество участников: всех желающих разделяют на группы, каждая из которых будет иметь индивидуальный график.