'Гончаренко центры' запустили бесплатные курсы английского для переселенцев

Образовательно-культурная и волонтерская сеть "Гончаренко центр" совместно с Государственной службой занятости запустили бесплатные курсы английского для вынужденных переселенцев в 8 городах Украины. Это пилотная часть проекта, в будущем совместные курсы планируют расширить все регионы страны и запустить в онлайн-формате.

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, этот проект направлен именно на вынужденных переселенцев, поскольку знание иностранных языков способно существенно усилить позиции кандидатов на рынке труда.

"Для нас важно предоставить беспрепятственный доступ к качественному образованию всем украинцам, а особенно – украинцам, наиболее нуждающимся в помощи. И если эти курсы помогут вынужденным переселенцам чувствовать себя более уверенно на собеседовании или рассматривать вакансии, в которых знание иностранных языков обязательно, – нет ни капли сомнений, что это проект важный и актуальный", – делится Алексей Гончаренко.

На пилотном этапе курсы английского для переселенцев стартуют в восьми городах Украины: Тернополе, Днепре, Ивано-Франковске, Ровно, Киеве, Миргороде, Кропивницком и Одессе. В дальнейшем проект планируется масштабировать на все регионы, где функционирует сеть "Гончаренко центров", а также запустить в онлайн-формате.

К участию в проекте приглашают украинцев из числа ВПЛ, которые имеют минимальные знания английского или не владеют языком вообще. В течение обучения все участники смогут достичь уровня А2, на котором человек способен понимать устный и письменный язык и поддерживать коммуникацию с коллегами.

"Фактически это уверенный фундамент, имея который человек может продолжить обучение для перехода на В1 с репетитором или в языковой школе, или перейти к самостоятельному изучению языка. Сделать это с нуля самому практически нереально, а вот с А2 – более чем возможно. Кроме того, этого уровня знаний абсолютно достаточно, чтобы вести деловую переписку или общаться вживую", – добавляют в образовательной сети.

Чтобы присоединиться к образовательному курсу, достаточно заполнить форму по этой ссылке, выбрав ваш город. Также организаторы предусмотрели возможность записи на будущее: для обучения в онлайн-формате или других городах, где работают "Гончаренко центры".