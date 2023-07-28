Гончаренко объяснил, что делать, когда военному отказывают в отпуске по семейным обстоятельствам

Военнослужащие вправе воспользоваться отпуском по семейным обстоятельствам. Народный депутат Алексей Гончаренко объяснил, как правильно подать рапорт и что делать, если его не принимают.

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По его словам, чтобы уйти в отпуск по семейным обстоятельствам необходимо подать письменный рапорт на командование. А также добавить документы, подтверждающие чрезвычайные обстоятельства (например, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти, медицинские справки и другие).

"Если рапорт не удовлетворяют, добивайтесь письменного ответа, по какой причине вам отказывают", – отметил нардеп.

Как объяснил Гончаренко, в зависимости от ответа командира можно обжаловать его решение до высшего командования.

Напомним, что закон Гончаренко об отпусках и увеличении выплат военнослужащим, курсантам и срочникам (№9342) был проголосован в конце июня. Через несколько дней закон подписал президент Зеленский.