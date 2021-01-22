Голубовская сказала, кого в Украине не нужно вакцинировать

Врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская выступила категорически против вакцинации от коронавируса (COVID-19) людей с иммунитетом.

Как сказала она в эфире "Украина 24", если у человека после болезни образовался хороший высокий титр антител, ему прививка не нужна.

"Потому что сегодня у нас очень мало данных о безопасности вакцинации, в частности для конкретного человека", – отметила Голубовская.

По ее словам, вакцинация таких людей чревата проблемами со здоровьем.

"У нас есть исторический опыт вакцинации от первой коронавирусной инфекции, начиная с лабораторных условий и заканчивая людьми. Там были серьезные проблемы. И мы знаем, коронавирусы обладают таким явлением, как антителозависимое усиление иммунного ответа. Поэтому здесь надо быть очень осторожным", – добавила инфекционист.

Антителозависимое усиление инфекции – это явление, при котором связывание вируса с антителами вызывает его проникновения в иммунные клетки инфицированного организма и вирусную репликацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от коронавируса. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.