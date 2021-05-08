Не сомневайтесь, если бы были живы ветераны Первого, Второго, Третьего и Четвертого Украинских фронтов (где украинцы составляли 60% личного состава) и Украинской повстанческой армии (УПА), которые решительно громили нацистскую Германию в годы Второй мировой войны, то они бы беззаветно стали на оборону матери-Украины и своих внуков от российского агрессора – потомков воинов Бессмертного полка. Это битва героических наследников Киевского государства (Руси), казацкой Украины эпохи Б.Хмельницкого, УНР и Украинской державы гетмана П.Скоропадского против потомков воинственной московской орды и российско-советской империи.

Кремлевская пропаганда назвала ветеранов Украины нацистами, потому что в понимании Москвы, только нацисты могут защищать свою Родину от российской агрессии и не понимать своего "счастья" быть под кирзовым сапогом "зеленых человечков". Российские СМИ в который раз удивили весь мир, который в последние годы уже видел многие фейковые проделки Москвы, своим низким враньем и информационной дикостью. Кремль назвал белое черным, а черное белым: защитников Украины нацистами, а агрессоров против Украины "антифашистами". В сущности, это борьба защитников нашей государственности – воинов света, с российскими оккупантами – силами тьмы. Прав был У.Черчиль, который еще 70 лет назад писал, что "кажется, фашисты будущего будут представляться антифашистами".

Годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне еще раз нам дает повод внимательно оценить решающий вклад Украины в борьбу с экспансией Третьего рейха. Потери украинского народа огромные – почти 10 млн. убитыми из 20 млн. погибших советских людей и 13 млн. демографических потерь из 26 млн. человеческих потерь СССР. То есть, кто, как не украинцы знают страшную цену потерь от нацистской оккупации, и кто, как не украинцы боролся с болезненной идеологией господства арийской расы.

При этом помним, отмечая очередную годовщину победы над гитлеровской Германией, что дивизия "Галичина" не есть примером борьбы с нацизмом. Кремлевская пропаганда десятилетиями желала поставить знак равенства между УПА – борцами за украинскую государственность, и бойцами дивизии, которые оказались на противоположной стороне, в рядах армии нацистской Германии. Для многих из нас стала разочарованием очередная попытка героизации воинов из дивизии "Галичина". Знаем, они не признаны военными преступниками, помним, что подобные марши проводятся в Латвии и Эстонии, но это не тот пример для единения и символизма украинской нации. Москва всегда использовала радикальные силы в Украине, чтобы представить российским зрителям на своем телевидении картинку шествия сторонников дивизии СС "Галичина", как фашизацию украинского общества. Несколько дней назад это при помощи некоторых наших патриотов удалось сделать. Поэтому никто не имеет права нам – большинству украинцев говорить, чтобы мы "привыкали к новым празднованиям, а кто не согласен, тот пусть едет в Ростов". Украинское законодательство осуждает празднование событий, связанных с движением СС. И даже, если это было подразделение вермахта – ни СС, ни вермахт не были промоутерами украинской государственности. Всех, кто выступал за независимую Украину германская оккупационная администрация бросила в тюрьмы и концлагеря, где и сидели многие искренние патриоты Украины, такие как С.Бандера.

Можно понять антикоммунизм бойцов дивизии, где все командование было немецким, и желание бороться с советской властью, но это ничего не меняет. Цивилизованные нации и современный мир, построенный на принципах антигитлеровской коалиции, не воспринимает коллаборантов. Нам об этом снова напомнили многие международные партнеры после ходы сторонников дивизии "Галичина" в Киеве, хотя это заявлялось как марш вышиванок. Цель Москвы, которая тайно финансирует все радикальные движения в Европе, где и Украина, наверное, не исключение, посеять очередную рознь в нашем обществе, к сожалению, была частично достигнута. Что же, будем делать выводы.

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