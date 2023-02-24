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Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

Ульяна Виноградова
Общество
4 минуты
822
Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский показал, где живет уже год с самого начала российской войны. В Офисе президента есть отдельная комната, которая служит главе государства спальней.

Видео дня

Свое жилье Зеленский показал украинскому телеведущему Дмитрию Комарову, который в рамках годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, представил документальный проект "Год" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

В "спальне" президента расположены кровать, умывальник, мойка для волос, стол, телевизор и гардеробная. Кроме того, есть два окна со светлыми занавесками. Зеленский признался, что спускался с работниками ОП в бомбоубежище, однако основное время проводил именно там.

"Это мой дом. Я здесь живу уже год", – отметил президент.

Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

Также он показал семейное фото с супругой Еленой Зеленской и детьми. Снимок стоит в рамочке на его рабочем столе. Еще Зеленский отметил, что выключает свет, ради экономии.

Глава государства рассказал о первом дне вторжения, о том, как узнал об этом и что делал в первые минуты войны.

Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео
Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

"Война – это шок. Это – трагедия. Утром 24 февраля 2022 года я получил звонок, что все началось. Мы проснулись с женой, с семьей, сын, дочка... Я точно думал о том, что нужно поднять детей, собраться всем, сказать детям, что происходит, что началась война. Они взрослые и должны понимать, что происходит, потому будем действовать в соответствии с военным временем. И в принципе поехал очень быстро... Я люблю свою семью, но для меня, как для президента, быть тут – это был приоритет. Ну и потом они приехали сюда уже, это было через несколько часов", – рассказал гарант.

Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

По его словам, в те минуты не было времени на романтику и прощание с семьей.

"Было опасно быть там, охрана сказала, что там нельзя оставаться, поэтому они приехали сюда... У нас не было романтики, как в кино, чтобы смотреть друг на друга и думать, увидимся ли. Я очень быстро приехал на Банковую. В коридорах было темно. Кабинет, телефон и люди, которых я должен собрать. Вот это я помню, что я только об этом думал", – добавил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что в тот день провел 27 телефонных звонков с президентами и премьерами мира. Главе страны-агрессора Владимиру Путину в те дни он звонить не хотел.

Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

"До того мы передавали сигнал и заказывали звонок. Я считал, что это очень важно, чтобы он лично сказал Украине и украинцам, что не будет вторжения. Я просил и через партнеров разных, чтобы они вышли с контактом на Россию несколько раз. Но они были не готовы. Прямого отказа не было. Но все лидеры говорили, что он не готов общаться. А сейчас я не готов с ним общаться", – заявил глава государства.

Также Зеленский рассказал, что в 6:42 в день вторжения записал обращение к украинцам в виде селфи. Он впервые предстал перед камерой в футболке цвета хаки.

Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

"Я помню, что было дискомфортно. Внутренне в этот момент мы все уже изменились. Все изменилось и жизнь, и все. И вернуться к тому, что было до этого, невозможно. У меня было то, в чем я ездил на фронт", – отметил президент.

Он показал свою гардеробную, в которой хранятся в большинстве наряды цвета хаки и пиджак, в котором он сообщил украинцам о войне. По его словам, этот наряд он наденет на Победу.

Кроме того, президент рассказал, как принял решение остаться в Украине, несмотря на уговоры охраны уехать в безопасное место.

"Это не о героизме. Я думал, если я уеду, что будет потом. Никто же не будет спрашивать, а кто это предложил, а будет только результат – ты бросил свое государство. Я считаю, что ты предал", – вспомнил глава государства.

Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

Президент Украины признался, что потерял зрение, но, при этом, считает, что начал "видеть" людей.

"Мы очень много работали при неполном свете. Охрана говорила, давайте чуть меньше, и поэтому много месяцев мы так работали, а потом ухудшилось зрение. Я не использую линзы, я читаю в очках", – признался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 февраля, Зеленский провел пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченную к годовщине полномасштабного российского вторжения. Как и ожидалось, большинство вопросов были о поставках дальнобойного оружия, мирных переговорах с президентом РФ Путиным и о планах завершить войну в 2023 году.

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