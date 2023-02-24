Год войны президента: где и как живет Зеленский во время полномасштабного вторжения РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский показал, где живет уже год с самого начала российской войны. В Офисе президента есть отдельная комната, которая служит главе государства спальней.

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Свое жилье Зеленский показал украинскому телеведущему Дмитрию Комарову, который в рамках годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, представил документальный проект "Год" (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В "спальне" президента расположены кровать, умывальник, мойка для волос, стол, телевизор и гардеробная. Кроме того, есть два окна со светлыми занавесками. Зеленский признался, что спускался с работниками ОП в бомбоубежище, однако основное время проводил именно там.

"Это мой дом. Я здесь живу уже год", – отметил президент.

Также он показал семейное фото с супругой Еленой Зеленской и детьми. Снимок стоит в рамочке на его рабочем столе. Еще Зеленский отметил, что выключает свет, ради экономии.

Глава государства рассказал о первом дне вторжения, о том, как узнал об этом и что делал в первые минуты войны.

"Война – это шок. Это – трагедия. Утром 24 февраля 2022 года я получил звонок, что все началось. Мы проснулись с женой, с семьей, сын, дочка... Я точно думал о том, что нужно поднять детей, собраться всем, сказать детям, что происходит, что началась война. Они взрослые и должны понимать, что происходит, потому будем действовать в соответствии с военным временем. И в принципе поехал очень быстро... Я люблю свою семью, но для меня, как для президента, быть тут – это был приоритет. Ну и потом они приехали сюда уже, это было через несколько часов", – рассказал гарант.

По его словам, в те минуты не было времени на романтику и прощание с семьей.

"Было опасно быть там, охрана сказала, что там нельзя оставаться, поэтому они приехали сюда... У нас не было романтики, как в кино, чтобы смотреть друг на друга и думать, увидимся ли. Я очень быстро приехал на Банковую. В коридорах было темно. Кабинет, телефон и люди, которых я должен собрать. Вот это я помню, что я только об этом думал", – добавил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что в тот день провел 27 телефонных звонков с президентами и премьерами мира. Главе страны-агрессора Владимиру Путину в те дни он звонить не хотел.

"До того мы передавали сигнал и заказывали звонок. Я считал, что это очень важно, чтобы он лично сказал Украине и украинцам, что не будет вторжения. Я просил и через партнеров разных, чтобы они вышли с контактом на Россию несколько раз. Но они были не готовы. Прямого отказа не было. Но все лидеры говорили, что он не готов общаться. А сейчас я не готов с ним общаться", – заявил глава государства.

Также Зеленский рассказал, что в 6:42 в день вторжения записал обращение к украинцам в виде селфи. Он впервые предстал перед камерой в футболке цвета хаки.

"Я помню, что было дискомфортно. Внутренне в этот момент мы все уже изменились. Все изменилось и жизнь, и все. И вернуться к тому, что было до этого, невозможно. У меня было то, в чем я ездил на фронт", – отметил президент.

Он показал свою гардеробную, в которой хранятся в большинстве наряды цвета хаки и пиджак, в котором он сообщил украинцам о войне. По его словам, этот наряд он наденет на Победу.

Кроме того, президент рассказал, как принял решение остаться в Украине, несмотря на уговоры охраны уехать в безопасное место.

"Это не о героизме. Я думал, если я уеду, что будет потом. Никто же не будет спрашивать, а кто это предложил, а будет только результат – ты бросил свое государство. Я считаю, что ты предал", – вспомнил глава государства.

Президент Украины признался, что потерял зрение, но, при этом, считает, что начал "видеть" людей.

"Мы очень много работали при неполном свете. Охрана говорила, давайте чуть меньше, и поэтому много месяцев мы так работали, а потом ухудшилось зрение. Я не использую линзы, я читаю в очках", – признался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 февраля, Зеленский провел пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости", приуроченную к годовщине полномасштабного российского вторжения. Как и ожидалось, большинство вопросов были о поставках дальнобойного оружия, мирных переговорах с президентом РФ Путиным и о планах завершить войну в 2023 году.

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