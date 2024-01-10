'Год будет очень сложным': Порошенко призвал власть говорить людям правду

Верховная Рада Украины не должна превратиться в российскую Госдуму. Власти в начале третьего года полномасштабного вторжения должны признать, что 2024 год будет очень сложным и сказать людям правду.

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Об этом с трибуны ВР заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Политик также призвал наконец-то упростить получение статуса участника боевых действий, запретить московскую церковь и остановить атаки на ВСУ.

"Уже нет сомнения, что третий год войны будет сложнее предыдущих двух. Это – горькая правда жизни, которой надо научиться разговаривать с собственным народом. Она далека от сладкой лжи телемарафона типа "кофе в Ялте" и "летом завершения войны". Ложь полностью демотивирует украинский народ и препятствует мобилизации", – заметил Петр Порошенко.

"Позиция нашей фракции – не повторять ошибки, которые вы совершали перед войной, когда вы полгода не ставили на голосование наши законопроекты по укреплению обороноспособности и увеличению финансирования армии. Сейчас мы требуем немедленно поставить и рассмотреть: первое – законопроект о "пятой" колонне" России, московскую церковь. Второе – нужно немедленно пресечь попытку столкнуть военное и военно-политическое руководство государства. И для этого рассмотреть законопроект о согласовании с Главнокомандующим назначения и увольнения командующих. Он несет за это ответственность, а возможности влияния не имеет никакого", – замечает Порошенко.

"Мы требуем упростить процедуру предоставления УБД. Мы требуем 30% НДФЛ бригад вернуть на счета бригад. Мы требуем создать ВСК о фортификационных сооружениях, потому что отсутствие строительства является преступлением", – подчеркнул Порошенко.

"Руководство парламента должно немедленно отменить запрет на трансляции заседаний Верховной Рады, запрет на трансляции заседаний согласительного совета и запустить журналистов в фойе. Кого вы боитесь? Украинского народа? Нет, вы боитесь правды", подчеркнул Порошенко.

"Руководство парламента должно отменить отвратительные и незаконные предписания о блокировании выезда депутатов и формировании постоянных делегаций в межпарламентских объединениях. Потому что это уголовное преступление – препятствование межпарламентской дипломатии. А самодурство никогда не победит дипломатию", – убежден пятый президент.