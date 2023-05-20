Год битвы за Мариуполь: как рождался символ несокрушимости Украины и ее защитников

Ровно год назад Россия полностью оккупировала Мариуполь. После сверхтяжелых боев наши воины – подразделения морской пехоты и полка "Азов", Нацгвардии, Пограничной службы, полиции – выполнили приказ, составили оружие и покинули территорию завода "Азовсталь", где героически удерживали оборону в течение недель. 20 мая с завода вышли последние защитники. С тех пор прошел год, значительная часть защитников все еще находится в российском плену, государство делает все возможное для их возвращения.

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Каждый день город обстреливался из всех видов оружия: дома пылали и складывались, как карточные, под завалами и прямо на улицах гибли мирные жители. Последним плацдармом обороны стала "Азовсталь" - завод, который занимал 20% всего города, и имел сложную систему подземных коммуникаций, в том числе большое количество бомбоубежищ. Владелец завода, компания Метинвест Ахметова, заранее подготовила эти бомбоубежища: там были запасы продуктов, воды и медикаментов, позволяющих держать оборону города целых 89 дней. Об этом позже вспоминала Анна Зайцева - жена Кирилла Зайцева, защитника Мариуполя, который до сих пор находится в российском плену.

"Мы прятались в бомбоубежище "Азовстали". У нас была еда, у нас была вода. И нам дали заводскую форму, которая позволила нам не замерзнуть", - рассказывала она во время своего визита в штаб-квартиру ООН.

16 мая 2022 года они получили приказ сложить оружие и выйти с территории завода. Они выполнили его: 4 дня защитники покидали разбомбленный комбинат. И все они, более двух тысяч воинов, оказались в русском плену. А "Азовсталь" стала символом мужества и несокрушимости нашей страны.

Но большинство защитников до сих пор в плену. Украинские власти совместно с международными партнерами и проектом системной поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали" делают все возможное, чтобы вернуть героев домой. А Екатерина Прокопенко, основательница Ассоциации семей защитников "Азовстали", предложила провести День чествования защитников Мариуполя 20 мая: ее петиция на сайте Президента уже набрала 27 тысяч голосов, и будет рассмотрена главой государства