Блог | Юрий Кирпичев: Глеб Павловский и паразиты на теле немытой России

Эту статью я написал для альманаха "Лебедь", старейшего сетевого русскоязычного издания Америки (выходит с 1997 года), но Г. Павловский был также тесно связан с Украиной, работал против нее и даже помог Януковичу прийти к власти, поэтому думаю, что она будет интересна и украинскому читателю.

Видео дня

***

Глеб Павловский и паразиты альманаха "Лебедь" – как ни странно, а связь между покойником и ними имеется. Более того, паразиты эти обязаны своим существованием именно Павловскому!

Андрей Мальгин пишет: "Как известно, во время первой выборной компании Путина (операция "Преемник") Павловский играл серьезную роль в предвыборном штабе, будучи чуть ли ни главным идеологом операции. В благодарность "Фонду эффективной политики", который он возглавлял, дали более чем щедрое финансирование и роскошный офис предвыборного штаба Путина в здании класса "А" на Большой Якиманке, 1, в двух шагах от Кремля. Вот там-то я увидел деятельность Глеба Олеговича в полный рост.

Дело в том, что в 2007-м году (это второй срок Путина, напомню) прошла серия взломов и последующего уничтожения основных оппозиционных Живых Журналов. ... Так как под раздачу попал и мой журнал, я провел тогда довольно глубокое расследование происходящего с целью установить личные данные взломщика. ... Итак, все (все без исключения!) атаки на оппозиционные блоги и СМИ координировались из здания ФЭП на Большой Якиманке. Цели еженедельно сообщались хакерам из специально созданного отдела в ФЭПе. Там же создавались и раскручивались фальшивые и нефальшивые аккаунты и ресурсы, которые должны были влиять на общественное мнение (типа "Анти-НАТО"). Там же впервые была опробована автоматизированная сеть ботов, созданная для засорения информационного пространства.

Идея "фабрики троллей" принадлежит не Пригожину, а Павловскому. Сотрудники ФЭПа выводили из онлайна в офлайн самых радикальных антилиберальных блогеров, на коллективных и индивидуальных встречах с ними подсказывали им направления самых грязных акций в отношении критиков режима. Все это не могло не вызвать интереса со стороны ФСБ, которая к тому времени была далеко позади по части активных мероприятий в интернете. ... Глеб Павловский лично отправился к руководству соответствующего департамента, и, возможно, с этого дня всю работу в интернете ФСБ и ФЭП проводили совместно. ФСБ даже делилось с ФЭПовскими блогерами материалами прослушек и записями со скрытых камер, установленных к квартирах и гостиничных номерах оппозиционеров, а из ФЭПа в контору потоком шли аналитические записки с анализом ситуации в интернете. Продолжалось это лет пять."

Да, все совпадает. В конце 2012 года Путин, оценив деяния Павловского, распорядился выделить двум ведомствам немалые средства на три программы кибервойн и хакерства, а также борьбы на информационном сетевом фронте, в том числе и в социальных сетях. В следующем году появилась Ольгинская фабрика троллей Пригожина, – нынче юбилей, значит, 10 лет! – и началась подготовка к нападению на Украину. Это было заметно, но осознание пришло потом. Между прочим, перед визитом Путина в Украину в конце июля 2013-го Медведчук приказал перекрыть мне доступ на его антиукраинский сайт "Украинский выбор" – я там вел подрывную работу и становился популярен. Так что то время я запомнил хорошо.

Еще и потому запомнил, что в том же году получил свой первый месячный бан в Фейсбуке – пригожинская ботва организовала массовую жалобу на один из постов, а компания Цукерберга оказалась совершенно не готова к их нашествию и методам. Порядки в ней и сейчас вызывают большие вопросы, то-то Марка раз за разом вызывают на разборки в Конгресс. Уже не помню, продал ли к тому времени Алишер Усманов свой пакет акций Фейсбука или сделал это позже...

Обратите внимание на первоочередную цель Путина – это работа против Запада в разных сегментах интернета. Российские издания и прочие иноагенты его заинтересуют лишь через 8 лет. И на масштабы феномена обратите взор: из фабрики в Ольгино выросла Академия интернет-исследований с тысячей сотрудников! Ее бойцы вместе с иными агентами Путина сыграли заметную роль в русском вмешательстве в американские выборы 2016 года. Недаром для расследования пришлось назначать комиссию спецпрокурора Мюллера, и многие члены команды Трампа получили тюремные сроки..

Но организации интернет-троллей недолго оставались проявлением исключительно российской культуры, в 2016 году их аналоги появились и в Украине. Там их создали для борьбы с российскими троллями и прозвали ботофермами, но вскоре стали использовать для внутриполитической борьбы, особенно против Зеленского. На этой почве они нашли общий интерес с ольгинцами, которые организовали бригады для работы на украинском направлении. Последние два года СБУ периодически прихлопывает ботофермы, но добить полностью не удалось и их бойцов нетрудно встретить в соцсетях и в комментариях к материалам "Голоса Америки", "Радио Свобода" и т.д.

Что касается работы троллей в США, то там осенью 2020-го, в разгар президентских выборов, Фейсбук прихлопнул пятую колонну Путина, которая орудовала под вывеской русскоязычных евреев за Трампа. Это были группы “Russian American Ashkenazi Jews" (15000 членов), “Patriotic Jewish Republicans" (8400), “Russian Speaking Americans for Trump 2020" (16500) и "Евреи Силиконовой Долины и Сан Франциско, Объединяйтесь!" (“Jews of the Silicon Valley and San Francisco, United!", 18600). Сначала ФБ блокировал их посты как ложные, они не выдерживали фактчекинга, а затем вообще закрыл группы. Некоторую часть в них составляли местные простаки и расисты (как стало ясно впоследствии, около 10%, столько продолжило участие в тех группах, что через месяц разблокировали), но политику, тон и вал "продукта" определяли русские боты. Как и в 2016-м на это направление бросили несколько сотен сетевых бойцов. Это много, учитывая, что самые активные делают вместе со своей бригадой 3-5 тысяч постов и комментов в сутки!

Однако не нужно далеко ходить в поисках русских троллей и примеров их работы – этих паразитов предостаточно у "Лебедя"! Бдящим мало было, чтобы Роскомнадзор без решения суда заблокировал издание в России, они приставили к альманаху смотрящих (господи, скольких бездельников кормит эта несчастная страна!), пачкающих, гадящих в комментах. Это даже не провоцирование на неосторожные высказывания, как в Фейсбуке, где таким образом тролли подводят пасомых под бан, или ВКонтакте, где за опрометчивый лайк можно на штраф нарваться, а то и похуже, нет, это просто удовольствие безнаказанно пакостить.

Кстати, напрасно говорят, что у россиян нет национальной идеи. Как это нет? А ненависть ко всем вокруг и даже к самим себе? Шутят, что по данным ВЦИОМ, 60% россиян за расстрел 60% россиян, но есть ощущение, что в этой шутке лишь доля шутки. А зависть, кондовая зависть ко всем более успешным и счастливым людям и народам? Есть у россиян национальная идея! Это стремление максимально нагадить всему миру.

Так вот, вернувшись в альманах после долгого перерыва, я увидел, что угасла некогда бурная и небесталанная Гусь-Бука, предшественница больших социальных сетей, ее последние мамонты откочевали за Стикс, к полянам асфоделей; изменился состав авторов и вообще многое изменилось. И, увы, снизилось качество комментов. Мало того, появились и активно гадят тролли Пригожина!

Приставленных к "Лебедю" определить нетрудно, их пара-тройка (это немало и делает альманаху честь) и при желании вы их сами найдете, они особо и не скрываются, а зачем? Им тут воля вольная, ибо в альманахе нет кодекса поведения и наказаний за его нарушение, нет банов, вот они и демонстрируют свою русскость. Обычно они гадят лениво, но когда тема задевает Россию и все с ней связанное, или когда пишет ненавистный им автор, начинают бурно извергаться и зовут на помощь бойцов своих бригад. Те, будучи попроще и на комменты не горазды, пишут пару оскорблений и ставят кучу дизлайков. По которым можно подсчитать суммарное число аккаунтов в распоряжении бригадиров – обычно используют не более 10-20, но в особых случаях, как с моей статьей "Где родина фашизма?" мобилизуют все наличные штыки. Их около 30.

Еще раз повторю: это ж сколько бездельников кормятся с обслуживания гэбэшно-уголовной путинской клики! Он паразиты не только в "Лебеде", но и на теле немытой России. Потому и нет теплых сортиров в 20% российских школ, а 22 млн населения живет в нищете. Впрочем, к морали апеллировать не будем, какая у паразита мораль?

Конечно, гигиены ради и санитарии для не мешало бы прижать к ногтю парочку самых вонючих и нечистоплотных, чьи комменты вызывают нечто большее, нежели чувство брезгливости – именно эту компоненту русской культуры отторгает цивилизованный мир, а не Чайковского с Чеховым. Но редактор альманаха человек стойкий, он видал всякие виды и из каких-то практических соображений не занимается дезинфекцией.

Возможно он прав. Во-первых, эти тролли лишний раз показывают миру необходимость отторжения России. Во-вторых, воленс ноленс, а пригожинские вши множат число просмотров и наращивают рейтинг альманаха. Dixi.