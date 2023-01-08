Полякова поздравила с Новым годом дочь военнопленного и осуществила ее мечту

Оля Полякова по просьбе благотворительного фонда "Мрия" поздравила свою поклонницу с Новым годом. Папа девочки уже 10 месяцев в плену, оккупанты взяли его в заложники покидая Киевщину.

Видео дня

Об этом рассказала Татьяна Комлик (известная под псевдонимом Татуся Бо), исполнительный директор благотворительного фонда "Мрия", которая вместе с командой встречалась с семьями военнопленных и гражданских пленников из Киевщины в период рождественских праздников. Волонтеры уже посетили более 50 семей и Татьяна поделилась одной из щемящих историй.

После оккупации Киевщины, россияне отходя, сцикливо забирали с собой гражданских в плен. Я не знаю точного количества семей, чей папа, мама, сын или дочь попали в плен. В одной из семей, в которые мы ездили с "доставкой" детских мечтаний именно такая история, папа гражданский и все это время он в плену. И трое детей каждый день ждут и выглядят его.

Средняя дочь, в нашем приватном разговоре поделилась, что очень любит певицу Олю Полякову, знает ее песни и очень мечтает о встрече. Этого хватило, чтобы достать всех близких и знакомых, чтобы девочка получила личное поздравление от своей любимой певицы" - рассказала Татьяна.

Папа Бо добавила, что свои мечты после 24 февраля она уже летом возвращала с психотерапевтом. Ведь в каждую из них прилетели ракеты, вошли оккупанты. Сейчас, каждый вечер она со своими детьми мечтает: о лохматом псе, о большой и светлой гостиной.

"Детские мечты в наше время — это очень важно. Важно, чтобы они продолжили мечтать. И каждый раз мы хватаемся за каждую детскую мечту, за каждый росток. Ведь из этих маленьких побегов мечты должны вырасти крылья великой и мощной украинской мечты.

Я благодарю Олю Полякову за это поздравление. Она должна знать, что сделала хоть на мгновение более счастливой одну замечательную девочку" - отметила Татьяна.

"Главное – не забывайте мечтать, – убеждена Татьяна, – это делает нас людьми. Это дает нам силы. Ведь осуществление маленьких мечтаний дает толчок для того, чтобы великие становились реальностью!"

Благотворительный фонд "Мрия" помогает семьям военнопленных и гражданских пленников. Сегодня более 8000 военных и около 2000 гражданских находятся в плену и страдают от издевательств российских варваров. Их родные не должны оставаться один на один перед пропастью горя и неизвестности. Деятельность фонда в обеспечении выплат и гарантий, поиске родных, психологической и финансовой поддержки.

Фонд основала парамедикиня, волонтер и освобожденная из российского плена Юлия Паевская (Тайра). "Мрія" объединяет сотрудничество бизнеса, украинцев, неравнодушных людей за границей для того, чтобы украинские семьи пленных чувствовали поддержку и легче переживали ожидания своих родных из российских тюрем