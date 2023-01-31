Глава Харьковского окружного админсуда получила 5 лет тюрьмы за попытку подкупить другую судью

Глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко была поймана на взятке при попытке подкупить другую судью. Высший антикоррупционный суд назначил ей пять лет тюрьмы.

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Об этом сообщили пресс-службы ВАКС и САП. Размер взятки составил $3000.

По решению суда Ольга Панченко была лишена права проводить судебные заседания. Данный приговор можно оспорить в течении 30 дней с момента решения ВАКС.

Как заявила сторона обвинения, глава Харьковского окружного админсуда пыталась давить на судью Харьковского ОАС Елену Заичко и планировала провести подкуп взяткой в размере $3000. Панченко уговаривала судью принять решение в пользу третьих лиц по делу с земельным разделением.

Взяточницу поймали сразу после передачи денег 21 сентября 2020 года во время совместной операции детективов НАБУ и CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.

Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. министра развития громад и территорий Василий Лозинский 21 января был задержан сотрудниками НАБУ на взятке в размере 400 тыс. долларов. В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что он будет уволен с должности.