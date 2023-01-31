Глава Харьковского окружного админсуда получила 5 лет тюрьмы за попытку подкупить другую судью
Глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко была поймана на взятке при попытке подкупить другую судью. Высший антикоррупционный суд назначил ей пять лет тюрьмы.
Об этом сообщили пресс-службы ВАКС и САП. Размер взятки составил $3000.
По решению суда Ольга Панченко была лишена права проводить судебные заседания. Данный приговор можно оспорить в течении 30 дней с момента решения ВАКС.
Как заявила сторона обвинения, глава Харьковского окружного админсуда пыталась давить на судью Харьковского ОАС Елену Заичко и планировала провести подкуп взяткой в размере $3000. Панченко уговаривала судью принять решение в пользу третьих лиц по делу с земельным разделением.
Взяточницу поймали сразу после передачи денег 21 сентября 2020 года во время совместной операции детективов НАБУ и CБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП.
Как сообщал OBOZREVATEL, и.о. министра развития громад и территорий Василий Лозинский 21 января был задержан сотрудниками НАБУ на взятке в размере 400 тыс. долларов. В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что он будет уволен с должности.
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