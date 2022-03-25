Глава ГУР Буданов заявил, что у Украины много осведомителей в РФ, и рассказал о большой проблеме чеченцев

Одним из ключевых основ эффективности ВСУ в войне с Россией является сбор разведданных. У Украины много информаторов не только в российской армии, но и в руководстве страны-агрессора.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Nation. Глава ГУР отметил, что благодаря разведке о планах россиян было известно еще в ноябре 2021 года, и украинская армия была готова к вторжению.

"У нас много информаторов в российской армии, и не только в российской армии, но и в их политических кругах и их руководстве. В ноябре мы уже знали о намерениях россиян. Что касается даты, то она менялась несколько раз", – рассказал Буданов.

Видео дня

Кирилл Буданов также рассказал, что украинцы отслеживали воюющих на стороне России кадыровцев, используя их мобильные телефоны и источники агентурной разведки.

Издание отмечает, что доказательством того, что чеченцы действительно испытывают проблемы с оперативной безопасностью, являются обнародованные BBC перед вторжением России в Украину личные сообщения Рамзана Кадырова, адресованные одному из его соратников, которому он "анонсировал" предстоящую войну.

Однако, несмотря на то, что в российском мире кадыровцы имеют репутацию опытных и особенно жестоких солдат, на самом деле это довольно трусливые персонажи. И их очень немного в процентном отношении среди оккупационных войск в Украине.

В течение всего вторжения Кадыров публиковал в своем Telegram-канале видеоролики о том, как бородатые чеченские солдаты ведут в Украине жестокие перестрелки и проводят военные операции. Однако разведчики отследили за этими кадрами местонахождение кадыровцев и обнаружили, что на самом деле они находятся в Беларуси, далеко от фронта и именно там снимают свои "видосики".

Буданов рассказал, что его ведомство отслеживает чеченский контингент с начала войны.

"У нас много информаторов в чеченских рядах. Как только они начинают готовить какую-то операцию, мы знаем об этом. Когда началась война, в России было много жертв, и большинство кадыровцев даже не успели подойти к Киеву", – отметил глава ГУР.

"Мы никогда не видели более 20-30 чеченцев в одном месте. Концентрация очень низкая", – отметил Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, кадыровцы убежали с поля боя, испугавшись обстрела со стороны ВСУ.

А многочисленные фото и видео, которые выкладывают вроде бы воюющие в Украине кадыровцы, оказались фейком – кадыровцы отсиживаются в Беларуси, снимая видео в TikTok.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!​

​