Гипотетические партии Залужного и Буданова наращивают популярность на фоне запроса на военных в политике, – Приходько

Гипотетические партии Валерия Залужного и Кирилла Буданова наращивают популярность на фоне запроса на военных в политике и имеют высокие шансы пройти в Верховную Раду. Об этом, анализируя результаты свежего опроса, заявил блогер и политический эксперт Назар Приходько.

"Соцопрос от группы "Рейтинг" за август не очень-то и удивил меня, потому что в очередной раз демонстрирует определенную стабильность в предпочтениях украинцев. В частности, относительно доверия к военным лидерам. По моему мнению, уже можно уверенно говорить о том, что в Украине определилась первая пятерка партий (уже существующих и гипотетических), которым готовы отдать свои голоса миллионы украинцев. На конец августа картина народного доверия выглядит так: условная Партия Залужного имеет 24%, Блок Зеленского – 19,7%, "Европейская солидарность" – 7,4%, Партия Буданова – 6,4%. Что же касается рейтинга партии "Азова" и только "Азова" (5,9%), то у меня его корректность вызывает сомнения, потому что в исследовании нет никаких упоминаний о 3-й штурмовой бригаде/"партии Билецкого", – отметил Приходько.

По его мнению, учитывая то, что в украинском обществе устойчиво сохраняется высокий уровень доверия именно к военным, то дальнейшее развитие событий на политическом поле будет зависеть от того, какие программы и планы действий для Украины предложат партии Залужного и Буданова.

"Их рейтинги уже являются высокими и постоянными – и это при том, что эти политсилы еще даже не созданы (!) и о перспективе их создания никто пока не заявлял. Очевидно, после того, как такие партии появятся официально, их показатели вырастут еще больше", – уверен эксперт.

Он подчеркнул, что запрос на военных в политике продолжает расти из-за продолжающейся войны и, соответственно, высокого доверия к защитникам.

"Сейчас же продолжается тотальная война России против Украины, и украинцы чувствуют для себя огромные опасности, которые никуда не делись. Практические и постоянные ответы на эти вызовы дают люди в форме – именно они сдерживают врага на фронте, делают возможной жизнь в украинском тылу и наносят удары по тылам врага. Поэтому именно на них гражданские возлагают свои надежды на дальнейшую жизнь в Украине", – констатирует блогер.

Он отмечает, что военным с самым высоким рейтингом доверия и политическим рейтингом сегодня является начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Людям нравятся кадры с горящих российских НПЗ, действия "Магур" в Черном море и глубинные операции ГУР, которые ставят россиян на уши. Кроме того, Буданов дает многосторонний анализ ситуации в Украине и мире, проявляя себя как не сугубо военного, а военно-политического деятеля. Замечу, что, согласно этому исследованию, уровень доверия людей лично к Залужному и Буданову составляет 74% и 59% соответственно. А это значит, что если они решат принять участие в президентской гонке, то станут на них двумя из трех основных действующих лиц и будут иметь очень существенные шансы заменить на посту Зеленского", – завершает Назар Приходько.