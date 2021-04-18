Гибель группы Дятлова: в материалах расследования нашли несостыковку

Результаты проверки дела о гибели девятерых туристов на перевале Дятлова, которую в 2018-2020 годах провела Генпрокуратура России, вызывают сомнения.

Так, согласно выводам экспертов, восточный склон горы Холатчахль был признан лавиноопасным. Однако во время экспертизы не были исследованы все возможные места стоянки "дятловцев", пишет "Комсомольская правда".

Более того, на карте, которая была составлена во время проверки, обозначены три возможных места палатки погибших. Одно определено данными экспедиции журналистов и исследователей-любителей, второе – анализом Росреестра, третье – фотоэкспертизой Росреестра.

При этом гляциолог (гляциология – наука о природных льдах, – ред.) Виктор Поповнин исследовал лишь одно из них – первое, вычисленное исследователями-любителями, хотя прибывшие на перевал прокуроры и геодезисты определили место палатки на 100 метров северо-восточнее.

Во всех трех точках – разный рельеф, зависящий от угла склона и расположения каменных гряд. Журналисты подчеркивают, что для получения объективной картины произошедшего измерения необходимы не в одной точке, а в трех, "или даже больше".

"Да, гляциологу не хватило времени и возможностей провести полноценное исследование. Но в таком случае прокуроры должны были учитывать этот факт. Все это лишний раз дает нам повод сильно усомниться в выводах прокурорской проверки", – пишет "КП".

Как известно, 2 февраля 1959 года в горах Северного Урала погибли девять туристов группы Игоря Дятлова. Через месяц спасатели нашли их разрезанную палатку и пять замерзших тел, находившихся в радиусе 1,5 километра.

Тела остальных были найдены только в мае 1959-го. Почти все погибшие были разуты и полураздеты, у некоторых – смертельные травмы. Следствие объявило происшествие несчастным случаем, вызванным стихийной силой.

Отсутствие точной информации об обстоятельствах гибели туристов привело к появлению множества альтернативных версий, включая паранормальные. Из-за неудовлетворенности родных погибших и общественности результатами расследования российская Генпрокуратура вынуждена была в 2018 году начать проверку уголовного дела 60-летней давности.

11 июля 2020 года по результатам экспертизы было объявлено, что лавина заставила "дятловцев" выйти из палатки, но они не смогли вернуться из-за плохой видимости и погибли от переохлаждения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о белорусском "перевале Дятлова". Девять туристов из Минска, среди которых был знаменитый бард Арик Крупп, погибли в горах Сибири под 12-метровым слоем снега.