ГЕРОЙCAR передали ВСУ 15 пикапов, которые станут в защиту неба Киева

Благотворительный проект ГЕРОЙCAR, обеспечивающий автомобилями специальные группы реагирования ВСУ, в рамках программы "Сторожевые неба" передал для нужд ВСУ 15 грузовых пикапов. В кузовах пикапов от ГЕРОЙCAR смонтировали вооружение, способное эффективно сбивать дроны-камикадзе и даже низколетящие ракеты. Автомобили получили мобильные огневые группы ПВО, защищающие небо Украины.

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Согласно планам ВСУ, эти 15 пикапов станут на защиту воздушного пространства Киева и северных границ Украины. К программе "Сторожевые неба" присоединились граждане и благотворительные организации из Украины, Европы, Соединенных Штатов и Канады, сообщили организаторы проекта.

"Мы считаем символическим, что передача авто происходит в канун Дня соборности Украины, который стал символом единения украинского народа, знаковой датой для украинского государства. Сейчас украинцы на Западе и Востоке, Севере и Юге объединяются для победы над агрессором. Эта партия из 15 пикапов, которые мы передали в рамках программы "Сторожевые неба", уже готова защищать воздушное пространство Киева. Учитывая последние события, усиление ПВО сейчас более чем уместно. Эти автомобили помогут нашим сухопутным войскам быстро и эффективно нейтрализовать вражеские воздушные цели", – отмечает руководитель ГЕРОЙCAR Александр Пугач.

ГЕРОЙCAR по согласованию с командованием ВСУ инициировала программу "Сторожевые неба" в декабре 2022 года. Эксперты и квалифицированные мастера организации выбирают внедорожники Ford F-серии в Европе и США, доставляют в Украину и адаптируют к потребностям армии. Пикапы для "Сторожевых неба" имеют полный привод и 6-литровый дизельный двигатель, хорошо приспособленный к сильным морозам. Конструкция этих авто позволяет перевозить Стингеры, Джавелины и Стугны или закрепить в кузове пулемет или зенитную установку. Также авто можно ремонтировать даже в полевых условиях. Грузоподъемность пикапов от ГЕРОЙCAR – до 2200 кг.

Сейчас в рамках программы осуществлена закупка 35 пикапов. Из них 20 уже оборудованы средствами ПВО для сбития воздушных целей, таких как иранские дроны Shahed-136, и выполняют боевые задания на фронте. Модели и комплектация автомобилей предварительно согласованы с командованием ВСУ. В ближайшие три месяца организация планирует передать мобильным огневым группам ВСУ еще 100 таких пикапов.

Мобильные огневые группы ПВО защищают воздушное пространство Украины от воздушных атак. Эти подразделения обнаруживают маршруты полетов российских БПЛА и подстерегают их. Патрулировать приходится в труднодоступных местах, а передвигаться по – по бездорожью. Потому нам нужны мощные и выносливые автомобили. Программа "Стражи Неба" – это возможность свести на нет усилия врага по уничтожению наших домов и энергетической инфраструктуры".

Справка

ГЕРОЙCAR – благотворительный проект, который обеспечивает мощные и надежные автомобили для нужд ВСУ. Эксперты подбирают внедорожники с оптимальным соотношением цены и качества, а квалифицированные мастера по ремонту и автомобильному сервису готовят пикапы ГЕРОЙCAR к службе в армии. Модели автомобилей согласованы с командованием ВСУ. Цель – передать 1000 полноприводных внедорожников Ford F-серии для нужд разведчиков, групп специального назначения и "охотников за дронами". Подробнее – https://www.facebook.com/carforheroua

"Стражи неба" – благотворительная программа, которую ГЕРОЙCAR реализует в согласовании с командованием ВСУ. Цель – в ближайшие три месяца передать 120 грузовых пикапов для нужд мобильных огневых групп ПВО, защищающих небо Украины на северо-западном направлении обороны. Для этой задачи используются внедорожники Ford F-250 и F-350. Автомобили будут оснащены средствами для сбития воздушных целей, таких как иранские дроны Shahed-136. ГЕРОЙCAR занимается всем комплексом процессов поставки авто для "Сторожевых Неба": от привлечения донатов до закупки и транспортировки авто в Украину и адаптации внедорожников для службы в армии. ГЕРОЙCAR берет на себя техническую подготовку авто для передачи ВСУ и поставляет запчасти для ремонта пикапов.