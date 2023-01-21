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ГЕРОЙCAR передали ВСУ 15 пикапов, которые станут в защиту неба Киева

Мария Шевчук
Общество
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ГЕРОЙCAR передали ВСУ 15 пикапов, которые станут в защиту неба Киева

Благотворительный проект ГЕРОЙCAR, обеспечивающий автомобилями специальные группы реагирования ВСУ, в рамках программы "Сторожевые неба" передал для нужд ВСУ 15 грузовых пикапов. В кузовах пикапов от ГЕРОЙCAR смонтировали вооружение, способное эффективно сбивать дроны-камикадзе и даже низколетящие ракеты. Автомобили получили мобильные огневые группы ПВО, защищающие небо Украины.

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Согласно планам ВСУ, эти 15 пикапов станут на защиту воздушного пространства Киева и северных границ Украины. К программе "Сторожевые неба" присоединились граждане и благотворительные организации из Украины, Европы, Соединенных Штатов и Канады, сообщили организаторы проекта.

ГЕРОЙCAR передали ВСУ 15 пикапов, которые станут в защиту неба Киева

"Мы считаем символическим, что передача авто происходит в канун Дня соборности Украины, который стал символом единения украинского народа, знаковой датой для украинского государства. Сейчас украинцы на Западе и Востоке, Севере и Юге объединяются для победы над агрессором. Эта партия из 15 пикапов, которые мы передали в рамках программы "Сторожевые неба", уже готова защищать воздушное пространство Киева. Учитывая последние события, усиление ПВО сейчас более чем уместно. Эти автомобили помогут нашим сухопутным войскам быстро и эффективно нейтрализовать вражеские воздушные цели", – отмечает руководитель ГЕРОЙCAR Александр Пугач.

ГЕРОЙCAR передали ВСУ 15 пикапов, которые станут в защиту неба Киева

ГЕРОЙCAR по согласованию с командованием ВСУ инициировала программу "Сторожевые неба" в декабре 2022 года. Эксперты и квалифицированные мастера организации выбирают внедорожники Ford F-серии в Европе и США, доставляют в Украину и адаптируют к потребностям армии. Пикапы для "Сторожевых неба" имеют полный привод и 6-литровый дизельный двигатель, хорошо приспособленный к сильным морозам. Конструкция этих авто позволяет перевозить Стингеры, Джавелины и Стугны или закрепить в кузове пулемет или зенитную установку. Также авто можно ремонтировать даже в полевых условиях. Грузоподъемность пикапов от ГЕРОЙCAR – до 2200 кг.

ГЕРОЙCAR передали ВСУ 15 пикапов, которые станут в защиту неба Киева

Сейчас в рамках программы осуществлена закупка 35 пикапов. Из них 20 уже оборудованы средствами ПВО для сбития воздушных целей, таких как иранские дроны Shahed-136, и выполняют боевые задания на фронте. Модели и комплектация автомобилей предварительно согласованы с командованием ВСУ. В ближайшие три месяца организация планирует передать мобильным огневым группам ВСУ еще 100 таких пикапов.

ГЕРОЙCAR передали ВСУ 15 пикапов, которые станут в защиту неба Киева

Мобильные огневые группы ПВО защищают воздушное пространство Украины от воздушных атак. Эти подразделения обнаруживают маршруты полетов российских БПЛА и подстерегают их. Патрулировать приходится в труднодоступных местах, а передвигаться по – по бездорожью. Потому нам нужны мощные и выносливые автомобили. Программа "Стражи Неба" – это возможность свести на нет усилия врага по уничтожению наших домов и энергетической инфраструктуры".

ГЕРОЙCAR передали ВСУ 15 пикапов, которые станут в защиту неба Киева

Справка

ГЕРОЙCAR – благотворительный проект, который обеспечивает мощные и надежные автомобили для нужд ВСУ. Эксперты подбирают внедорожники с оптимальным соотношением цены и качества, а квалифицированные мастера по ремонту и автомобильному сервису готовят пикапы ГЕРОЙCAR к службе в армии. Модели автомобилей согласованы с командованием ВСУ. Цель – передать 1000 полноприводных внедорожников Ford F-серии для нужд разведчиков, групп специального назначения и "охотников за дронами". Подробнее – https://www.facebook.com/carforheroua

"Стражи неба" – благотворительная программа, которую ГЕРОЙCAR реализует в согласовании с командованием ВСУ. Цель – в ближайшие три месяца передать 120 грузовых пикапов для нужд мобильных огневых групп ПВО, защищающих небо Украины на северо-западном направлении обороны. Для этой задачи используются внедорожники Ford F-250 и F-350. Автомобили будут оснащены средствами для сбития воздушных целей, таких как иранские дроны Shahed-136. ГЕРОЙCAR занимается всем комплексом процессов поставки авто для "Сторожевых Неба": от привлечения донатов до закупки и транспортировки авто в Украину и адаптации внедорожников для службы в армии. ГЕРОЙCAR берет на себя техническую подготовку авто для передачи ВСУ и поставляет запчасти для ремонта пикапов.