Геращенко сказал, от чего зависит искоренение домашнего насилия в Украине

Уменьшить количество случаев домашнего насилия в Украине можно, если на государственном уровне обеспечить возможность людям, совершающим такие преступления и страдающим алкогольной и наркотической зависимостями, проходить лечение и реабилитацию. Народные депутаты совместно с Министерством внутренних дел и общественными организациями уже подготовили необходимый законопроект.

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" заявил экс-заместитель главы МВД Антон Геращенко. Он привел статистику, согласно которой большинство случаев домашнего насилия были спровоцированы алкоголем и наркотиками.

"Как показал социологической опрос Украинского института будущего, который проведен совместно с МВД, в более чем 70% случаев домашнее насилие, по мнению респондентов, спровоцировано алкоголем или наркотиками. Поэтому ключ к решению проблемы домашнего насилия на три четверти зависит от того, есть ли у государства четкая политика относительно мер, направленных на снижение уровня зависимостей", – сказал Геращенко.

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"Такой законопроект может стать первым шагом в этом направлении и позволит лечить хотя бы тех, кто уже совершил правонарушения, чтобы снизить количество повторных случаев. Конечно, по решению суда и в центрах, которые бы соответствовали государственным стандартам. Принятие такого законопроекта позволит государству выделять деньги на реабилитацию людей, страдающих алкогольной и наркотическими зависимостями", – добавил он.

В свою очередь содиректор проекта "Наркотическая и алкогольная зависимость: безопасность общества, защита несовершеннолетних, психическое здоровье" Украинского института будущего Анна Мищенко уточнила, что законопроект никоим образом не нарушает права людей, поскольку у человека остается выбор – он может отказаться от реабилитации.

По ее мнению, такая законодательная инициатива важна для обеспечения общественной безопасности, поскольку не только поможет снизить количество случаев домашнего насилия, но и других преступлений, совершенных людьми, употребляющими психоактивные вещества.

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей уголовной ответственности лиц, совершающих правонарушения в связи с наличием зависимости от наркотических и других психоактивных веществ, а также организации реабилитации таких лиц" зарегистрирован в Верховной Раде за подписью 39 народных депутатов из разных фракций.

В публикации "Немые звонки" и закодированные жесты: как в пандемию спасают жертв домашнего насилия" также говорится, что количество случаев домашнего насилия в период пандемии значительно выросло. За семь месяцев этого года Нацполицией расследовалось 2 182 производства по статье УК "домашнее насилие". Больше всего – в Донецкой (249), Львовской (144) и Харьковской областях (137). В суд направлено 1 339 уголовных производств.