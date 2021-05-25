Геращенко презентовал проект "Полицейский офицер общины" и вручил ключи от 14 авто. Фото

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во вторник, 25 мая, в Житомире презентовал проект "Полицейский офицер общины".

Во время мероприятия полицейским Житомирской и Иршанской территориальных общин также передали ключи от 14 новых служебных автомобилей Renault Duster, сообщила пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Министерство внутренних дел продолжает внедрение новых и новых проектов, направленных на повышение уровня безопасности от развития системы видеонаблюдения и до изменений в образовательном процессе. Надеемся на поддержку этих инициатив в обществе", – сказал Антон Геращенко.

Отмечается, что внедрение проекта "Полицейский офицер общины" на Житомирщине проходит при поддержке американских партнеров.

"Сегодня 442 полицейских офицера общины в государстве обеспечивают безопасность 3,5 млн человек, преимущественно в сельской местности. Житомир - первый большой город в Украине, первый областной центр, где мы запускаем проект "Полицейский офицер общины". Именно из вашего города, по настоянию местных властей, начинается внедрение проекта в крупных городах. И мы идем в них уже с опытом", – отметил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Антон Геращенко рассказал, что сотрудники киберполиции заблокировали сайт с порнографическим контентом, ссылку на который нашли в учебнике по украинскому языку для 10 класса. Это был новостной ресурс, который взломали хакеры.