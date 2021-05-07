Геращенко показал своего кота, который стал звездой эфира на ТВ. Фото

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал о своем домашнем коте, который прервал его эфир на телевидении.

О своем домашнем питомце по кличке Уинстон чиновник написал в Facebook. Он отметил, что его кот – "английский аристократ" и ему 2,5 года.

"Наше сокровище, кот Уинстон, а точнее его хвост, случайно стал звездой экрана. Во время моего включения на канале "Украина 24", он в своей обычной непринужденной манере забрался ко мне на стол за своей привычной порцией внимания", – рассказал Геращенко.

Также он добавил, что кот получил свою кличку в честь британского премьер-министра Уинстона Черчиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антон Геращенко был в прямом эфире, когда его речь прервал домашний кот. Сперва появился хвост домашнего питомца, который мелькал перед камерой, а после – и сам кот.