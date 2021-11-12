Геращенко о задержании Куликовского: главное, чтобы палача из 'Изоляции' не отдали, как Цемаха и 'беркутовцев'

История с задержанием в Киеве боевика донецкой застенки "Изоляция" Дениса Куликовского ("Палыча"), который с 2019 года находился в столице Украины, должна быть детально расследована. Важно понять, как он перебрался в Украину с временно оккупированной территории и почему СБУ его не задерживала все это время.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. По ее словам, это дело требует тщательного расследования. Оно должно дойти не только до украинских, но и международных судов.

"Но прозвучал важный вопрос – как этот подонок оказался в Украине?" – отметила Геращенко.

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Она прокомментировала заявление бывшего узника "Изоляции" журналиста Стаса Асеева о том, что информацию о пребывании "Палыча" в Киеве ему сообщил бывший сотрудник спецслужб, и с помощью коллег по международному проекту Bellingcat удалось обнаружить местонахождение этого преступника.

"Как подонок, пытавший украинцев, два года абсолютно безнаказанно мог здесь находиться? А информацию об этом дали не спецслужбе, не СБУ, а дали Стасу Асееву, будучи убежденным, что он стоит на страже интересов Украины гораздо больше, чем наши спецслужбы. Вот как такое может быть?" – отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что нельзя допустить, чтобы Куликовского отдали боевикам.

"Мне кажется, что все это – элементы одной цепи, когда у нас Цемаха получили спецслужбы – отдали Путину, "беркутовцев" отдали Путину. Очень важно, чтобы этого "товарища" потом не отдали просто так боевикам. Я убеждена, что этого "Палыча" "ЛНР" и "ДНР" могут попросить включить в обмен, потому что им люди, обладающие чувствительной информацией, крайне необходимы. И важно, чтобы их не отдали", – подчеркнула политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Куликовского задержали в Киеве 9 ноября. Он известен как один из самых жестоких "специалистов" в области пыток и выбивания информации. До войны "Изоляция" была центром искусства, культуры и креатива, но затем превратилась в страшную тайную пытку.

Почему Куликовский скрылся с временно оккупированной территории и где скрывался, читайте в нашем материале.