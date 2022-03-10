Геращенко о ситуации в Мариуполе: Путин хочет захватить город, чтобы защитники сдались в плен, этого не будет

Оккупанты сосредоточили все свои силы вокруг Мариуполя – в городе самая тяжелая ситуация на сегодняшний день. Несмотря на превосходство по численности, враг понесет значительно большие потери в случае уличных боев.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в интервью изданию "Гордон". По его словам, кремлевский лидер Владимир Путин не получил ни одной победы, поэтому хочет захватить Мариуполь – "чтобы защитники города сдались в плен".

"Этого не будет. Там самая тяжелая ситуация на сегодняшний день. Там четырех-пятикратно превосходящие силы противника окружили Мариуполь. Но уличные бои, как показывает мировой опыт, являются странными для наступающего врага. Потери будут пять-семь убитых на одного нашего героя", – отметил Геращенко.

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По мнению замминистра, россияне наконец поняли, что такое получить настоящую сдачу, поэтому украинская армия должна контратаковать врага.

"Впереди победы. Нам нужно контратаковать, идти вперед. А это большие жертвы, чем когда мы боремся в обороне. Но дело наше правое. Мы победим. Посмотрите, как россияне мародерствуют, тащат все к себе. Послушайте, как они плачут в трубку своим мамам. Афганистан и Чечня для них – просто цветочки. А вот сейчас они, наконец, поняли, что такое получить настоящую сдачу", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты около 11 часов дня 10 марта ударили из артиллерии по жилому кварталу Мариуполя. В это время там работали спасатели.