В цьому році українців закликали не приймати участь у всесвітній акції "Година Землі", бо через постійні обстріли та пошкодження енергосистеми, будь яке навантаження на неї, чи то різке збільшення споживання чи то різке зменшення, може привести до аварійної ситуації.

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Україна кожен рік приймала участь у цій, на мій погляд дивній, всесвітній акції, ціль якої енергозбереження та привернення уваги до екологічних проблем світу, бо ми завжди разом з усім цивілізованим світом. Ми країна відповідального споживання та відповідального користування ресурсами планети. Звісно, будь які всесвітні, міжнародні акції підтримувалися нашою країною, звичайно, якщо вони були спрямовані на захист світу, миру, людини, прав та свобод й звісно ж нашої неймовірної планети.

Година Землі — щорічна міжнародна акція, започаткована World Wide Fund for Nature, Всесвітінм фондом природи, проводиться останньої або передостанньої суботи березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов’язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем Планети. Вперше подія була організована Всесвітнім фондом природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 році, та отримала світову підтримку у 2008 році.

В цьому році світ мав би провести Годину України, щоб привернути увагу самого себе до війни та вбивств українців, які здійснює країна-агресор, країна, з якою досі ведуть бізнес-справи, яка є членом міжнародних організацій. Що треба світу, щоб він побачив справжню росію та наше горе? Але вже як є, хай буде Година Землі. Звісно ж, якби у нас не йшла війна й нас не намагався вбити геополітичний та географічний сусід, ми б теж прийняли участь у цій акції та у всіх інших культурних, екологічних, історичних, фінансово-економічних подіях.

Що ж, в нас є поважна причина уникати мирних заходів та регулювати своє життя під реалії війни.

2023 року Година Землі у всьому цивілізованому світі пройшла 25 березня о 20:30, усюди, окрім росії, де цього року акція не відбулася.

В Україні є таке прислів’я "Хіба мати винувата, що дитина дурнувата", так ось воно про росію та її нарід. Однак, якщо розбирати прислів’я, то винні й мати, й батько, й бабо з дідом, що громадяни росії зросли ненависними до усього дикунами, бо не отримали жодної з людських чеснот. Тому ось зараз росія робить усе, щоб довести світу, що вони анти люди, антикраїна, антидержава, антицивілізація. Й це не тільки війна з Україною, окупація Білорусі, ЦАР, Осетії, Абхазії, це й ядерний шантаж, шантаж голодом, нафтою, газом, зброєю.

Пам’ятаєте старий мультфільм "а баба-яга проти", ось це теж про росію. Вона виступає проти усього, що несе збереження життя, відновлення природи. Це країна яка несе в собі ген руйнування, знищення, тому зрозуміло, що вона проти будь яких заходів, спрямованих на збереження життя та світу.

Так от, світ має знати про це. Що він може померти, зникнути, може бути знищений, зґвалтований, пограбований, проданий у рабство. Світ має знати, що окрім екологічних проблем є ще одна, політична, й називається ця проблема – росія.

Хоча, якщо порівняти росію з епідемією, хворобою, пухлиною чи забрудненням, то можна сказати, що це й екологічна проблема, яка загрожує світові забрудненням та знищенням, хворобами та голодом.

Ми повинні казати про це кожну секунду. Ми повинні кричати у обличчя кожного мешканця планети Земля, що існує загроза для нас усіх. Бо росія не зупиниться на Україні. Бо вона просто буде вбивати, поглинати, знищувати, бо вона більше нічого не вміє.

Новини з росії: "Ростовська область не братиме участі у міжнародній акції "Година Землі".Про це повідомили у Мінприроди Ростовської області. Сутність щорічного заходу полягала у відключенні на годину підсвічування різних будівель для привернення уваги до проблем екології. Відмова прийняти участь у акції з боку Ростовської області пов’язана з тим, що організатора акції Всесвітній фонд природи (WWF) визнали іноагентом. Як пояснювали у Мін’юсті, представники фонду "під виглядом діяльності із захисту природи та навколишнього середовища" намагалися впливати на рішення органів влади, "перешкоджали реалізації промислових та інфраструктурних проектів".