Геническ, Скадовск и Новая Каховка сопротивляются: активисты напомнили оккупантам, что Херсонщина – это Украина. Фото

Украинские патриоты на временно захваченных Россией территориях Украины продолжают оказывать сопротивления оккупантам. На Херсонщине врагу в очередной раз напомнили – Украина неделима и российским войскам тут не место.

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Активисты движения сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Желтая лента" в Telegram опубликовали новые фото акций против оккупации из захваченных городов на юге. Партизаны "поработали" в Новой Каховке, Скадовске и Геническе на Херсонщине.

В этих городах украинцы расклеили листовки с напоминаем для российских оккупационных войск, что им осталось недолго, и развешали желтые ленты.

"Желтый – цвет свободы", "Мы все видим", "Геническ – украинский город", "Скадовск – украинский город", – говорится на листовках.

"Глаза украинцев во временно оккупированных городах видят все. Мы призываем фиксировать на телефон агитационные продукты рашистов и передавать информацию о военных преступлениях рашистов в чат-бот "Разом". Сделаем жизнь рашистов невыносимой", – призвали активисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, удары по флоту РФ во временно оккупированном Севастополе, нанесенные Силами обороны Украины утром 13 сентября, помогли скорректировать севастопольцы. Агенты военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" и простые жители города в течение недели собирали данные о важных военных целях противника.