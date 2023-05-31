Генерал-майор Сумрак в Киеве вручил гражданским украинцам благодарность от военных – 'Крест гражданских заслуг'

Во вторник, 30 мая, в Киеве состоялось награждение гражданских украинцев, которые своим трудом помогают украинским воинам приблизить победу в войне. Мероприятие прошло на территории Национального заповедника "София Киевская".

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Инициаторами вручения наград стали Всеукраинское объединение граждан "Страна", Национальная премия "Сокровище нации" и Ассоциация искусствоведов, экспертов, оценщиков и реставраторов Украины. Неравнодушных украинцев наградили Знаком народного уважения "Крест гражданских заслуг".

"Сегодня потрясающий день: мы чествуем Героев без оружия – простых людей, ежедневно работающих во благо Украины, всячески помогают в тылу и на фронте, заботятся о миллионах украинцев, и все мы вместе, маленькими шагами, идем к большой общей цели – Дню Победы Знак народного уважения "Крест гражданских заслуг" моего авторства – это искренняя благодарность гражданским от военных, воплощенная в металле. Для нас большая честь, которую вручает лауреатам легендарный Сумрак – Герой Украины, генерал-майор Игорь Гордейчук. Хочу подчеркнуть, что ко Дню Независимости награду "Крест гражданских заслуг" мы бесплатно предоставим всем территориальным громадам Украины – а их у нас почти 1500 – для украинцев на местах", – рассказывает Александр Сопов, директор ВТО "Орден" и ВОО "Страна", автор 14 знаков государственных наград Украины.

"Мы с радостью приобщились к соорганизаторам сегодняшней церемонии, потому что такие мероприятия дарят украинцам оптимизм, надежду, позитив. Ежегодно мы отмечаем своей Национальной премией "Сокровище нации" тех соотечественников, которые вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны, умножают ее достижения, прославляют арене. Потому что для нас в первую очередь сокровище нации – это люди, наши невероятно смелые, добрые, искренние люди. Сегодня мы еще раз убедились в том, как много среди нас Героев - коммунальщиков, волонтеров, медиков, аграриев, учителей, продавцов и многих других, которые являются образцами преданности, героизма, мастерства, профессионализма. Искренняя благодарность им за нелегкий труд и низкий поклон", – дополняет Татьяна Забавская, президент Национальной премии "Сокровище нации".

Знак народного уважения "Крест гражданских заслуг" в этот день получили 37 лауреатов: Национальная детская спецбольница "Охматдет"; Синодальное управление социального служения и благотворительности ПЦУ; Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве; Национальный комитет спорта инвалидов; Военное телевидение Украины; Национальная академия руководящих кадров культуры и искусства; Агропромышленный холдинг "Астарта Киев"; Центр гуманитарного разминирования ГП "Укроборонсервис"; Союз украинских ассоциаций в Испании КРАИ; Центральный союз украинцев в Германии; Ассоциация социальных продвижений "Ласточка"; Добровольческий строительный батальон "Добробат"; Парламентская газета "Голос Украины"; Сеть ресторанов азиатской и европейской кухни "Евразия"; Благотворительный фонд Сергея Гулиева "Безопасный Регион"; Волонтерская инициатива Therapy of win;

Департамент финансового обеспечения и бухгалтерского учета Национальной полиции; Сеть торговых центров "ЭПИЦЕНТР К"; Киевский естественнонаучный лицей №145; Сеть продовольственных супермаркетов Украины "Сільпо"; Ассоциация футбола г. Киева; Девелоперская компания City Capital Group; Акционерное ГП "Укрпочта"; Команда волонтеров "6992"; Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Дарницкого района г. Киева; Журнал "Киев дипломатический"; Частное акционерное общество "Киевстар"; Институт программных систем НАН Украины; Благотворительный фонд Fenyx Group;

КП "Киевский метрополитен"; Пекарня-кондитерская "Печь-HUB"; Строительная компания "Интергал-Буд"; Акционерное общество КБ "ПриватБанк"; военный блоггер, участник боевых действий Олег Болдырев (Мартин Брест); заслуженный журналист Украины Сергей Комиссаров; первый заместитель генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко; главный научный сотрудник отдела сосудистой патологии головного мозга ГУ "Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины", доктор медицинских наук, профессор Виктор Кузнецов.

Во время мероприятия впервые в нашей истории демонстрировалась полная экспозиция государственных наград Украины, ведомственных поощрительных знаков отличия Министерства обороны и почетных нагрудных знаков Главнокомандующего ВСУ. Украшением выставки были и "Знаки народного уважения" – открытая наградная система ВТО "Орден".

Торжественную церемонию провели Ольга Воронина и Вячеслав Соломко. Музыкальные сюрпризы для гостей подготовили заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко, певец Алексей Сагаловский и детский фольклорный ансамбль Zernyatko.