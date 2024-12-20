Генерал Буданов принял Вифлеемский огонь мира от пластунов

У военного храма Николая Чудотворца в Киеве состоялась торжественная церемония передачи Вифлеемского огня мира в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Уже по традиции из рук младших пластунов огонь из Вифлеема лично принял начальник ГУР, генерал-лейтенант Кирилл Буданов, говорится в сообщении в соцсетях Разведки.

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Во время церемонии присутствовали военные капелланы, представители скаутской организации "Пласт" и сотрудники ГУР МО.

"Прежде всего поздравляю всех с грядущими праздниками! Благодарю вас, что в очередной раз донесли до нас Вифлеемский огонь мира. Пусть этот символ мира будет служить всему нашему государству, которому мир точно уже нужен. Надеемся на лучшее, спасибо всем уважаемым пластунам и двигаемся вместе к Победе. Потому что мир – это Победа!" – отметил Кирилл Буданов.

По завершению торжества, начальник ГУР вместе с пластунами зашли в храм, где от принесенного ими Вифлеемского огня зажгли лампадки. Эти лампадки передадут боевым подразделениям военной разведки на фронт.