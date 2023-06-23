Геймеры объявили сбор на реабилитацию защитников Украины: среди участников разыграют три ценных приза

Редакция "Первого Игрового" открыла сбор на реабилитацию раненых бойцов из "Азова", среди которых разыграют три эксклюзивных банка энергетика STALKER, которые были подписаны воюющими под Бахмутом защитниками. За 12 часов с начала сбора уже удалось собрать треть необходимых средств.

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Как рассказали в редакции "Первого Игрового", для участия в розыгрыше нужно сделать донат от 200 гривен.

"В распоряжении редакции "Первого Игрового" есть три эксклюзивных банка энергетика STALKER Их специально подписали креативными фразами бойцы 3 ОШБр, которые сейчас воюют в окрестностях Бахмута", – сообщили геймеры.

Дизайн жестяной банки повторяет эстетику игры STALKER Напиток NON STOP STALKER Limited edition выпускается в алюминиевой банке объемом 0,5 л и имеет вкус арбуза.

"За донат мы разыграем их среди подписчиков. Бросайте на monobank от 200 гривен и оставляйте в комментарии номер телефона. Больше донатов – больше шансов выиграть. И скорее закроем запрос азовцев на необходимые лекарства", – сообщили геймеры.

В редакции подчеркнули, что помогают "Азову" с реабилитацией раненых и призвали присоединиться к сбору по реквизитам monobank по ссылке.

Все средства будут перечислены на официальный счет Патронатной службы "Азова", выступившей партнером сбора.

Геймеры также опубликовали видео с бойцом с позывным "Барсиком", который был участником вертолетного рейда на "Азовсталь".

"Его дважды после ранений возвращали в строй специалисты патронатки. Сейчас он воюет в рядах 3 ОШБр – той самой бригады, которая раньше сняла ролик STALKER в Бахмуте, отмеченный GSC Game World", – рассказали в редакции.

Ранее 3 ОШБр уже проводила "коллаборацию" с разработчиками STALKER.