Где будут грозы 20 мая: прогноз синоптиков

В Украине в понедельник, 20 мая, ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, но днем в большинстве западных областей и в северо-восточной части местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с.

По прогнозам синоптиков, на всей территории Украины температура ночью будет от 8 до 13°С. Днем воздух кое-где прогреется до 26°С.

В Карпатах и Крымских горах ночью ожидается 5-10 ° С, а днем до 20 ° С тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики спрогнозировали в начале июня в Украине сильные дожди со шквалами. Однако в общем лето будет на один-два градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет жара.

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