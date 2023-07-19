ГД ООН и 'Метинвест' открыли в Запорожье центр психологической и юридической помощи 'Оплич ХАБ'

В Запорожье начал работу первый коммьюнити-центр "Оплич ХАБ" - безопасное инклюзивное пространство, где посетителям предлагают индивидуальные психологические консультации, групповую арттерапию для взрослых и детей, йогу, лекции и мастер-классы, а также юридические консультации. Все услуги центра бесплатны и конфиденциальны.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте компании "Метинвест".

Эта инициатива является продолжением проекта Mental Help ГД ООН в Украине, направленного на предоставление бесплатной психологической помощи украинцам в военное время. Открытие центра организовали гуманитарная инициатива Группы Метинвест "Спасаем жизнь" и Глобальный договор (ГД) ООН в Украине при содействии Запорожского областного совета и других партнеров. Метинвест помог обустроить и меблировать помещения для организации центра, а также привлек психологов и персонал. В будущем планируется открытие таких центров и в других городах, где работают предприятия Метинвеста.

"На семнадцатый месяц войны каждый из нас находится в состоянии психологического истощения. Мы научились держать это истощение в себе, но это негативно влияет на наше ментальное здоровье. Есть большое количество женщин, которые должны стать опорой для своих детей, для своих любимых, их ментальное здоровье в приоритете. Многие дети из-за стресса могут иметь определенные психологические травмы, даже если их не видно невооруженным глазом."Оплич ХАБ" - именно то место, куда всегда можно обратиться и где никогда не откажут , - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

В хабе работают лучшие специалисты в сфере психологии, арттерапии и йоги, которые прошли обучение от международных экспертов по Israel Trauma Coalition, UCLA и University of Denver.

"Нет физического здоровья без ментального, а ментального — без физического. В течение очень длительного времени запорожцы и вынужденные переселенцы находятся в постоянном стрессе. Многие пытаются держать все эмоции в себе, но это только вредит. От имени областного совета хочу поблагодарить всю команду проекта за то, что вы объединились вокруг такой важной инициативы и нашли лучший способ воплотить задуманное в жизнь.Очень важно сейчас чувствовать поддержку и пытаться строить свою дальнейшую жизнь. "Оплич ХАБа", - сказала председатель Запорожского областного совета Елена Жук.

Все, кто хочет получить помощь "Оплич ХАБ", могут обращаться по адресу: ул. Добролюбова, 7, Запорожье. Записаться для участия в активностях центра можно по телефону +380 66 853 78 98 или посетив центр.

Как известно, гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысяч человек. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.