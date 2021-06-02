ГБР объявило тендер на покупку паяльной станции за 9 тысяч гривен

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) объявило тендер на покупку паяльной станции. Инструмент якобы будут использовать "для пайки мягким и твердым припоем".

Купить паяльник планируют за бюджетные деньги. Объявление о покупке инструмента представители Центрального правоохранительного органа Украины разместили на сайте системы государственных закупок Prozorro.

На данный момент тендер находится на этапе уточнений, а уже с 7 июня ведомство начнет принимать заявки от продавцов.

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Согласно опубликованной информации, ГБР готово отдать за нужный паяльник девять тысяч гривен. Хотя, рассчитывает на скидку в 90 гривен.

Обычно паяльники для пайки мягким и твердым припоем используются в слесарном деле для соединения металлических поверхностей. В некоторых случаях при этом необходима высокая температура и ряд химических составов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ГБР закупило из бюджетных средств телескоп Arsenal-Synta 150/750за 16,5 тысяч гривен. Тогда в ведомстве объяснили, что он необходим спецназу.