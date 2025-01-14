Гауляйтер Сальдо заявил, что готов принять беженцев из Калифорнии на оккупированной части Херсонщины, и назвал 'условие': в сети отреагировали

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо цинично выдал, что на временно оккупированных территориях региона готовы принять беженцев из Калифорнии. Однако он предупредил, мол, эти люди не должны поддерживать Украину и ВСУ.

Видео дня

Такую новость распространили российские пропагандистские медиа, цитируя слова коллаборанта. В сети на эту тему уже пошутили, высмеяв предателя Украины.

"Херсонская область готова принять беженцев из Калифорнии, серьезно пострадавшей от природных пожаров. В то же время Сальдо озвучил условия, при которых им будет гарантировано размещение в "возглавляемом" им регионе: въехать в Херсонскую область не смогут те, кто участвовал в боевых действиях на стороне Украины или оказывал ей финансовую и другую поддержку", – написали журналисты страны-агрессора.

Украинцы в сети посмеялись над очередным выпадом бывшего депутата и мэра, который перешел на сторону РФ с первых дней полномасштабной войны.

"И это опять не прикол… Уже видим, как Брэд Питт и Джордж Клуни собирают чемоданы, улетают в Казахстан, оттуда поездом в Краснодар и с пересадкой на автобус в Скадовск…" – написал пользователь Facebook.

За высказывание гауляйтера, ожидающего захваченной части Херсонщины беженцев-калифорнийцев, назвали просто "долбо**ом".

"С одним условием: желающие переехать в оккупированную Херсонскую область не должны быть замечены в донатах ВСУ и не поддерживать "киевский режим". Так и до мирового транспортного коллапса недалеко – самолетов может не хватить…" – посмеялись украинцы.

Они отметили, что это неуважение к пострадавшим от стихии американцам. Также поинтересовались, как этот предатель и "подлиза п*йла" еще жив.

"Ну и дебил сказочный. Тупое существо, проклятый предатель...", "Посмотрите, у коллаборантов мордолица такие противные", "Да "интеллект" на его фейсе", "Оно просит самокат", – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2024 года коллаборанту Владимиру Сальдо было заочно сообщено подозрение по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Именно по приказу этого кремлевского приспешника в 2022-м военные преступники вывезли почти 3000 тонн украинского зерна из оккупированного в то время Херсона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!