ГАСУ провоцирует очередной скандал вокруг закупок Минобороны, что чревато потерей поставщиков, – волонтер Ярова

Государственная аудиторская служба Украины провоцирует очередной масштабный скандал вокруг закупок Минобороны, в то же время торги на Прозорро экономят государству более 30% бюджетных средств

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Об этом сообщила Дана Яровая, члены Общественного антикоррупционного совета и глава ОО "Мечта детей Украины" в интервью телеканалу 1+1.

По ее словам, Министерство обороны может потерять предпринимателей-поставщиков, ведь их прибыль хотят признать убытком для государства.

"Согласно Конституции Украины, предпринимательская деятельность осуществляется в государстве для получения прибыли, с которой компания платит налоги. Заключение Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) противоречит как Конституции, так и Хозяйственному Кодексу. Кроме того, ГАСУ пытается сделать так, чтобы Минобороны обязал связали всех поставщиков вернуть прибыль. В результате таких действий мы получим десятки исков. То есть нормальные производители, которые брали на себя ответственность и выполняли обязательства перед Министерством обороны, пойдут искать новые рынки", - подчеркнула Дана Яровая.

Она подчеркнула, что это может стать проблемой, ведь украинская продукция вполне конкурентоспособна, и у некоторых поставщиков уже есть контракты с министерствами обороны других стран на пошив формы.

"Прозрачные закупки сэкономили для государства более 30%. Цена яиц за штуку теперь 2,7 грн грн с учетом НДС, а не 17 грн. Сэкономленные средства должны быть направлены на пошив зимней формы для военных, ведь ресурсов на это раньше не было. Очень надеюсь, что и Министерству обороны, и Кабинету Министров, и Министерству экономики, и Государственной аудиторской службе хватит ума сесть за стол переговоров и внести маленькое разъяснение в Постановление # 335. И указать, что калькуляция включает прибыль в том числе. не считается ущербом государства. То есть поставить точку в начале грандиозного скандала", – подытожила Дана Яровая.