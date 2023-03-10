'Гарантии безопасности точно будут': у Зеленского рассказали, когда планируют подписание документа

На саммите НАТО, который состоится в июле 2023 года в Вильнюсе, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности. В частности, ожидается, что будет подписан соответствующий документ.

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Пока же главным вопросом остается, какие страны станут гарантами. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время общения с журналистами.

"Гарантии безопасности точно будут, сейчас мы уже не слышим "нет", когда о них говорим. Сейчас вопрос о том, кто первый с нами их подпишет. Считаю, что подписать такой документ в Вильнюсе вполне реально", – сказал он.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина хочет получить гарантии своей безопасности от ряда стран. Переговоры по этому поводу идут с Европейским Союзом, Великобританией и США.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак предположил, что союзники из НАТО смогут завершить разработку проекта гарантий безопасности для Украины. Он ожидает, что это произойдет до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению посла Украины в Германии Алексея Макеева, гарантии безопасности Украины от нападений страны-агрессора России может дать только ядерное оружие.

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