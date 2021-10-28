Очень злое.

Дорогие любимые сограждане.

1. Это вы воспитываете подонков, которым все разрешено, которые знают о собственной звёздной безнаказанности.

Если в очередной раз очередной свихнувшийся харьковский юный хозяин жизни избежит наказания за гонки и жертвы – не сомневаюсь, что появятся граждане, которые объединятся для самосудов по всей стране.

2. Это вы проспали вакцинацию, когда у миллионов вакцин, подаренных Украине, заканчивались сроки годности, это вы убиваете сотни невинных людей ежедневно своим сопротивлением созданию коллективного иммунитета. Это вы в свои 75 рассказываете о рисках для репродуктивной функции, это вы после ежедневной бутылки водки в 40 говорите о жутком риске вмешательства в организм.

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Это вы, думая, что симптомы простуды вам не мешают без теста сесть в трамвай или метро, убиваете других пассажиров.

3. Это вы в 2014 говорили "Путин, спаси от бандеровцев" и "То не наша війна" с обоих берегов Днепра. Это вы ходите на выборы, не включая голову.

4. К сожалению, на дорогах и в ковидных отделениях вы убиваете не только друг друга, и мы вынуждены терпеть вас в нашей стране. Мир изменился, он быстрый и жёсткий. Каждый из нас – заложник тех, кто разучился думать.

Я не призываю вас всех читать книги.

Хотя бы иногда слушайте тех, кто их читает регулярно и умеет сложить не только 1+1 и 2+2, а и более сложные сочетания знаков.

Каждый день гибнут люди.

Фронт с Россией.

Фронт ДТП

Фронт медицинский.

Мы сильны только вместе. Если умеем думать.

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