Франция передала Украине 13 автомобилей для мобильных групп полиции по противодействию домашнему насилию
Правительство Франции передало Украине 13 автомобилей, предназначенных для мобильных групп полиции по противодействию гендерно обусловленному насилию. Техника будет работать в Сумской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. передача автомобилей состоялась 1 мая в Киеве.
Транспортные средства для мобильных групп полиции по реагированию на факты домашнего насилия были переданы при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения в Украине, при поддержке правительства Франции в рамках проекта международной технической помощи "Поддержка полиции для создания эффективной модели реагирования на домашнее насилие и гендерно обусловлено насилием в условиях войны и на переходный период".
"В настоящее время из-за полномасштабной войны напряжение в обществе растет, поэтому растет и процент случаев домашнего насилия. По сравнению с прошлыми периодами, ожидается, что уровень случаев домашнего насилия возрастет до 30%. Поэтому уже готовим наши подразделения", - сказала заместитель министра внутренних дел Екатерина. .
В настоящее время около 600 полицейских привлечены к мобильным группам, которые заботятся о противодействии и предотвращении насилия.
"Автомобили, которые мы сегодня получаем при поддержке правительства Франции и в сотрудничестве с ООН, оснащены всем необходимым для сотрудников полиции, в частности, это боди камеры, павербанки и средства для функционирования без электроэнергии, ведь транспортные средства будут направлены в прифронтовую и пограничную области", – заметил Председатель Нацполиции Иван Выговский.
Каждый автомобиль укомплектован портативной солнечной зарядной станцией и портативными зарядными устройствами, фонарями, термоодеялом, бодикамерами и другим оборудованием, необходимым для работы специализированных подразделений по противодействию домашнему насилию.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Гаэль Весьер также подчеркнул, что поддержка полиции – это поддержка всей Украины. Он отметил, что основная составляющая стрессовых ситуаций, приводящих к насилию – это российская агрессия против Украины:
Представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Массимо Диана отметил, что сотрудничество, которое продолжается в течение 2 лет с Министерством внутренних дел и Национальной полицией, способствует эффективной поддержке лиц, пострадавших от домашнего или гендерно обусловленного насилия.
"Сотрудничество UNFPA с Министерством внутренних дел и Национальной полицией показало, что предотвращение и противодействие гендерно обусловленному насилию значительно эффективнее, когда работа на местах сочетается с более широкой сетью сервисов и услуг на муниципальном уровне. Целью этой инициативы является увеличение возможностей украинской власти уже работать с общинами, в том числе в сельской местности. Поэтому критически важно наращивать возможности мобильности для предоставления жизненно важных услуг", – подчеркнул представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Массимо Диана.
Массимо Диана торжественно передал сертификат на получение 13 транспортных средств Ивану Выговскому. Также все присутствовавшие имели возможность осмотреть автомобили, которые вскоре отправятся в Сумскую и Днепропетровскую области.