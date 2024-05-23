FPV-дроны и 'Мавики' с тепловизорами: Порошенко везет на фронт 2 тысячи беспилотников для защитников

Петр Порошенко везет на фронт очередные 2 тысячи дронов. Среди них уже традиционные дневные FPV-дроны, оснащенные платами инициации. А также первая партия FPV-дронов с тепловизионной камерой, которые могут работать и ночью. Вдобавок к ним для аэроразведки бригады ВСУ получат и дефицитные "Мавики" – дневные и ночные.

Об этом Петр Порошенко рассказал в своем видео. Стоимость этой партии техники – 40 859 854 грн или более миллиона долларов США.

"С 24 февраля 2022 года, за эти более двух лет вы много раз слышали слово "сокровище". "Сокровища" менялись. Сначала это были шины, броники, шлемы. Сейчас это первые "тепловые" дроны, которые нам удалось выжать, вытащить. Это тепловые FPV, а вот тепловые Мовики. Это позволит нашим воинам ночью бить врага. К сожалению, их очень мало. Но с каждой неделей поставки будут наращиваться", – сказал Порошенко.

"А здесь, вокруг меня, 2 тысячи FPV-дронов, которые идут уже с платой инициации, имеют самые лучшие качественные показатели. Их очень любят наши воины – и очень не любят наши враги", – отмечает пятый Президент.

"Сейчас здесь только за эту неделю – более 1% от общего количества FPV, которые были поставлены на фронт за 7 месяцев государством. У нас от денег до передачи военным проходит 6-8 дней. Я не понимаю, почему наши воины должны ждать 6-8 месяцев. Мы показываем, как это делать лучше", – отмечает Порошенко.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что для нужд ВСУ уже передал 15 900 FPV-дронов, что составляет 10% от количества дронов, которые передало в войска государство.