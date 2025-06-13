Форум 'ЧАС ДІЯТИ.UA' объединил более 500 лидеров громад к 10-летию БФ 'МХП-Громаде'

11 июня в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины прошел форум развития громад "ЧАС ДІЯТИ.UA", посвященный десятилетию Благотворительного фонда "МХП-Громаді". Мероприятие собрало более 500 представителей власти, бизнеса, культуры и общественного сектора, чтобы обсудить вызовы и возможности для устойчивого развития громад в условиях войны.

За 10 лет работы Благотворительный фонд "МХП-Громаді" реализовал 552 социальные инициативы в громадах, охватив помощью 3,2 миллиона человек. Через грантовые конкурсы поддержал сотни предпринимателей и воплотил более 20 масштабных культурных проектов.

Заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП, председатель Наблюдательного совета БФ ""МХП-Громаді" Юрий Мельник, отмечает, что за это время фонд прошел путь от локальной инициативы двух областей до мощного национального масштаба. Сейчас БФ "МХП-Громаді" является надежным партнером государства, реализуя более 30 важных национальных проектов.

"Мы поддерживаем общины, граждан, военных и их подразделения, ветеранов. Особое внимание уделяем развитию культуры – укреплению украинской идентичности. Также работаем в сферах образования и здравоохранения – это те направления, которыми мы действительно гордимся", – подчеркивает Юрий Мельник.

Директор БФ "МХП-Громаді" Александр Пахолюк отмечает, что форум "ЧАС ДІЯТИ.UA" организовали не просто как символическое событие, а как логическое продолжение многолетней системной работы, направленной на укрепление сильных и жизнеспособных общин.

"За 10 лет Фонд реализовал социальные, экономические и культурные инициативы, которые помогают громадам становиться местами, где хочется жить, работать и развиваться", – говорит Александр Пахолюк.

Руководительница Бобрицкой громады Елена Штефан рассказала об успешном опыте сотрудничества, акцентировав на важности образовательного направления – подготовке специалистов, которые могут эффективно воплощать проекты и способствовать развитию громады.

"Для нашей громады "МХП-Громаді" – не просто донор, а надежный и последовательный партнер. Потому что через обучение, через грантовые программы, через встречи, круглые столы, мы учились, и на сегодняшний день активное сообщество Бобрицкой громады уже не пишет обращения, а формирует качественные грантовые заявки. Один из таких проектов – "Школа лидеров громад", который помогает овладевать навыками привлечения ресурсов", – подчеркивает Елена Штефан.

Во время мероприятия собственной историей создания бизнеса поделился Анатолий Пилипенко – ветеран и соучредитель фермы-сыроварни ""Зелений гай" на Днепропетровщине. Сегодня его ферма – это не только пример успешного предпринимательства, но и пространство с мощной социальной миссией: здесь проходит физическая и психологическая реабилитация ветеранов, мастер-классы по сыроварению, агротерапия, занятия с животными и другие практики, способствующие возвращению к мирной жизни.

Анатолий рассказал о своем опыте участия в грантовых программах и отметил ценность проектов, которые сочетают предпринимательство с социальным влиянием.

"Благодаря нашему партнерству и поддержке фонда мы смогли автоматизировать ряд процессов, что помогло полноценно заняться комплексной помощью ветеранам", – подчеркивает Пилипенко.

Во время форума говорили о роли гражданского общества, важности партнерства бизнеса и органов самоуправления, поддержке ветеранов, а также об утверждении украинской культурной идентичности.

Среди спикеров были заместитель министра агрополитики Денис Башлык, народный депутат Лариса Билозир, ректор МГУ Николай Трофименко, а также ветеранские лидеры и культурные деятели, в частности режиссер Олесь Санин, музыкант Иван Леньо и актер Ахтем Сеитаблаев.

Особое внимание на форуме уделили социальной адаптации ветеранов, поддержке бизнесов, развитию культуры как составляющей национальной безопасности и продвижению украинского наследия в мире.

В рамках мероприятия состоялась премьера Театра ветеранов – уникального проекта, где военные через искусство проходят творческий и эмоциональный путь восстановления.

Событие завершила презентация нового культурно-просветительского проекта "Старосвітська кухня України", который через кулинарные традиции раскрывает национальную идентичность. Проект включает книгу с аутентичными и современными рецептами, а также серию из 12 видео "Смакуй з Енеїдою" с пошаговым приготовлением блюд.