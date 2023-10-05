Фонды 'Надія' и HopeUA оборудовали в прифронтовом госпитале кабинет гастроколоноскопии и приобрели аппарат 'искусственная почка'

Продолжается гуманитарная миссия Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" и фонда HopeUA по Донецкой области. Благодаря партнерам, спонсорам и волонтерам фондов, в одной из прифронтовых больниц полностью оборудован кабинет гастроколоноскопии, включая новые высококлассные гастроскопы и колоноскопы, помпы и медицинский шкаф, а на этой неделе в одну из больниц передовой был доставлен новый аппарат "Искусственная почка".

"У нас есть очередные хорошие и важные новости. Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія", совместно с фондом Hope UA и партнерами, приобрели новые, современные гастроскоп и колоноскоп, насос и медицинский шкаф - таким образом, мы "с нуля" оборудовали кабинет гастроколоноскопии , который одним из первых принимает раненых на фронте военнослужащих.

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Такое оборудование поможет при обследовании и лечении пациентов, которые попадают в больницы с осколочными ранениями и внутренними кровотечениями. И открытие этого кабинета сделает первую помощь раненым более эффективной, поможет медикам спасти еще больше жизней наших защитников и защитниц", - отметил амбасадор Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія", известный украинский композитор Евгений Хмара.

Также команда благотворителей приобрела и доставила в один из госпиталей Донбасса новую систему для гемодиализа PRISMAFLEX. Это современный, инновационный аппарат "искусственная почка" для проведения гемодиализа пациентам с почечной недостаточностью. Такое оборудование позволяет оказывать неотложную помощь раненым бойцам, у которых на фоне сложных травм часто отказывают почки.

"Вопрос обеспечения прифронтовых госпиталей необходимым оборудованием - это сейчас вопрос номер один. Ведь наши защитники, получающие ранения, попадают в больницы. И от того, насколько обеспечены эти госпитали всем необходимым, зависит спасение их жизней. Нам удалось объединить много неравнодушных людей - , благотворителей, меценатов и волонтеров, чтобы начать процесс обеспечения госпиталей новым, современным оборудованием.Мы очень гордимся одним из важнейших реализованных проектов - кабинетом гастроколоноскопии, включая сверхсовременный гастроскоп и колоноскоп, в одной из прифронтовых больниц Донецкой области.

Также мы очень оперативно закрыли еще одну потребность - приобрели аппарат "искусственная почка". С момента, когда мы получили запрос врачей до момента доставки этого аппарата на передовую прошло всего две недели. Это результат колоссальной работы многих людей, и я горжусь, что вместе нам удалось это сделать. Сейчас очень сложные и очень ответственные дни - происходит контрнаступление, боевые действия активны, беспощадные обстрелы со стороны врага, поэтому с двойной силой помогать и армии, и медикам", - отметил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Эту гуманитарную миссию в Донецкой области поддержали партнеры фонда "Надія": фонд HopeUA, ювелирная сеть "Золотая страна", ООО "БУДХАУСГРУПП", ЦОФ "Мирноградская", общество "Краснолиманское", "Харвинд", ООО "Компания Полигрин", Инвест", Благотворительный фонд Дениса Парамонова, компании Mills, Welfare, "Медирент", "Дойч-Фарм". Отдельная благодарность молодежному крылу "Надежды": Максиму Стригуну, Ивану Дубилю, Илье Дубилю, Арине Пашеньке, Анастасии Романовой, Александру Самардаку, Вите Присяжнюк.

Всего за последние два месяца на передовую команду фонда доставлено самое современное медицинское оборудование: аппарат МРТ и три аппарата КТ, УЗИ аппарата, два остроскопа Fuji (Япония) и более ста медицинских мониторов, автомобили неотложной помощи, современный колоноскоп и десятки подогревателей крови. За это время команда фонда посетила Курахово, Торецк, Славянск, Покровск, Дружковку, Краматорск, Доброполье, Петропавловку, Павлоград, Днепр, Херсон, Николаев, Харьков, Богодухов и другие населенные пункты вблизи зоны боевых действий.

Поддержать сбор на медицинское оборудование от Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надія" и узнать больше о его работе можно по ссылке.