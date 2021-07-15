Фонд Вадима Новинского подарил кардиомониторы и средства защиты для врачей Института Амосова

Фонд Вадима Новинского передал Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова четыре кардиомонитора, а также средства индивидуальной защиты для медиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда. По словам директора Института им. Амосова Василий Лазоришинца, благодаря новому оборудованию 1200 пациентов смогут ежегодного получать квалифицированную помощь в отделении интенсивной терапии и реанимации.

"К большому сожалению, с 2012 года государство не выделяло деньги на приобретение нового оборудования. И слава Богу, что есть такие люди, как Вадим Новинский, которые имеют возможность помогать пациентам и готовы подставить плечо", – сказал Лазоришинец.

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Он также поблагодарил Фонд за предоставленные средства индивидуальной защиты для врачей. Как отметил директор Института им. Амосова, в период активной фазы пандемии Институт принимал пациентов с коронавирусом, а также оказывал помощь пациентам, у которых проявились заболевания сердечно-сосудистой системы как осложнения COVID-19.

"Около 30% людей, переболевших коронавирусом, имеют сердечные осложнения. Мы знаем, что грядет четвертая волна коронавируса. Она уже начинается в Европе, а значит, будет и у нас. Поэтому антисептики и защитная одежда для врачей, которые предоставил нам Фонд Вадима Новинского, поможет защитить персонал нашей больницы. Это огромная помощь не только институту, но и пациентам", – добавил директор Института им. Амосова.

В свою очередь директор Фонда Дмитрий Сергеев отметил, что Фонд продолжит сотрудничество с Институтом по приобретению необходимого оборудования. В частности, в настоящее время изучается вопрос покупки для Института мобильного рентгена.

19 апреля 2020-го Фонд Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы передал Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова аппарат ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты для медиков.

В 2020 году Фонд Новинского и бизнесы Смарт-Холдинга в рамках борьбы с эпидемией COVID-19 направили на закупку специального медоборудования, индивидуальных средств защиты медиков свыше 100 млн гривен. Средства направлялись на закупку аппаратов ИВЛ, СИЗ для медперсонала и граждан, тестов и тест-систем для оперативного выявления заболевания. Также средства направлялись на поддержку семей медиков, умерших от COVID-19, и на поддержку пожилых людей в регионах присутствия бизнесов Группы.