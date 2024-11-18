Фонд Рината Ахметова заявил о готовности помочь пострадавшим в результате удара баллистикой по Сумам

17 ноября враг нанес жестокий ракетный удар по городу Сумы. В результате террористической атаки повреждены жилой дом и инфраструктура, многие пострадали. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь гражданским пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18). С 2014 года Фонд Рината Ахметова предоставил помощь лечения и реабилитации более 11 тысяч украинцев.