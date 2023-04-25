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Фонд Рината Ахметова вызвался помочь пострадавшим во время ракетного удара РФ по Купянску
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем, кто пострадал в результате произошедшего сегодня ракетного удара по Купянску 25 апреля. А именно:
- лечение;
- реабилитация;
- психологическая помощь.
Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.
Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.