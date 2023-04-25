Фонд Рината Ахметова вызвался помочь пострадавшим во время ракетного удара РФ по Купянску

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем, кто пострадал в результате произошедшего сегодня ракетного удара по Купянску 25 апреля. А именно:

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- лечение;

- реабилитация;

- психологическая помощь.

Фонд готов оказать помощь всем пострадавшим от этой трагедии независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.