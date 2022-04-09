Фонд Рината Ахметова усилит программу психологической поддержки пострадавшим от войны

Фонд Рината Ахметова усилит программу психологической поддержки пострадавшего от войны мирного населения с привлечением лучших мировых специалистов.

Об этом сообщила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

В 2015 году Фонд Рината Ахметова совместно с лучшими мировыми экспертами, и украинскими, и теми, кто работал с трагедией в Беслане, и с израильскими, разработал адаптированный для Украины протокол работы с травмой войны. Мы создали протокол, и мы обучили первые 500 психологов, 250 и потом еще раз 250. Эти протоколы мы передали государству, то есть, государство умеет работать с травмой войны. И сейчас мы обнаружили, что масштабы запроса на психологическую поддержку таковы, что нам снова придется учить психологов", - сообщила Емченко.

Видео дня

По ее словам, масштаб трагедии таков, что, к примеру, каждый 10-й эвакуированный из Мариуполя говорит: "мне нужна помощь психолога, я сам не справлюсь".

"В Украине, к сожалению, это драма, но тем не менее, я думаю, к концу этого года будет вообще, может быть, лучшая в мире экспертиза по работе с травмой войны", - добавила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM.