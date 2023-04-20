Фонд Рината Ахметова создал справочник по усыновлению детей

Как взвесить свои силы на то, чтобы принять ребенка в семью? Как будущим родителям избежать лишних ожиданий и разочарований и получить полезные знания на каждом шагу ребенка? Что следует учесть в устройстве детей в семьи во время войны?

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На эти и другие важные вопросы отвечает справочник "Шаги к ребенку", созданный Фондом Рината Ахметова по просьбе будущих родителей. Это удобный небольшой гид по устройству ребенка в семью. Он будет полезен как людям, мечтающим взять ребенка в свою семью, так и специалистам, причастным к противодействию сиротству.

Скачать справочник можно по ссылке на сайте Фонда (формат PDF).

Благодаря программе "Ринат Ахметов - Детям. Сиротству - нет!" около 10 тысяч детей из интернатных учреждений уже нашли себе новые семьи. При создании справочника мы учли этот опыт и воспользовались помощью ведущих специалистов социальной сферы Украины.

Справочник содержит важнейшую информацию об устройстве ребенка под опеку, на усыновление, в приемную семью или в детский дом семейного типа. Для будущих родителей он станет "карманным" помощником на каждом из шагов к ребенку, а для социальных работников будет помощь в работе.

600 печатных экземпляров справочника будут направлены в областные службы по делам детей и центры социальных служб. Больше по ссылке.