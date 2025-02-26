Фонд Рината Ахметова рассказал об изменениях в программе помощи украинцам за три года войны

В первые дни войны России против Украины в 2014 году Фонд Рината Ахметова развернул программу поддержки для жителей охваченного огнем Донбасса. Этот опыт позволил Фонду в 2022 году, в первые дни полномасштабного вторжения, оперативно реагировать на запросы людей. Фонд расширил направления работы и сфокусировался на помощи наиболее уязвимым категориям населения.

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Гуманитарная помощь

И до, и во время полномасштабного вторжения, Фонд передает наборы с продуктами первой необходимости к прифронтовым населенным пунктам и вынужденным переселенцам.

После февраля 2022 г. передает продуктовую помощь для ВПЛ по всей стране. Также Фонд мгновенно реагирует на обострение и изменения гуманитарной ситуации, связанные с военными действиями и эвакуацией людей.

Кроме продовольственной помощи Фонд направлял людям наборы с гигиеническими средствами, обогреватели, таблетки для обеззараживания питьевой воды и т.д.

Помощь в реабилитации и лечении

Проект "Реабилитация раненых детей" тоже масштабируем. Враг обстреливает жилые дома во многих городах, и количество жертв значительно увеличилось.

Поэтому уже во время великой войны Фонд основал проект "Реабилитация раненых взрослых", поддерживающий гражданских людей. Отдельно Фонд помогает и в лечении людей после тяжелых травм в результате обстрелов.

В 2022 году стартовал проект "Мобильная бригада психологов". Групповые занятия по психологической самопомощи прошли в 11 областях Украины для переселенцев, медиков, волонтеров, социальных работников, преподавателей и старшеклассников.

Помощь медицинским учреждениям

В 2022 году у многих больниц возникали оперативные потребности – в медикаментах, лекарственных средствах, контейнерах для хранения донорской крови и т.д. Фонд реагировал на обращение. Необходимое получение медицинских учреждений в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Многие медикаменты были переданы в больницу в Херсоне, которая пострадала в результате обстрела.

В июле 2024 года Украина и мир шокировали ракетную атаку на "Охматдет". Два корпуса были разрушены до основания. После трагедии Фонд Рината Ахметова передал главной детской больнице необходимое хирургическое и диагностическое оборудование. Благодаря ему 4 тысячи юных украинцев каждый год смогут делать важный шаг к выздоровлению.

Обустройство общежитий для переселенцев

С начала полномасштабного вторжения Фонд Рината Ахметова оказывает всестороннюю поддержку мариупольцам. Одно из направлений работы – партнерство в проекте "ЯМариуполь. Жилье". Фонд является главным украинским донором этой инициативы и помог обустроить общежития в Днепре и Киеве зоны совместного пользования. Сотрудничество продолжается.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

В 2014 году Фонд наладил работу гуманитарного штаба "Поможем". Многие люди, которые обращались в штаб, делились своими историями. Наконец, в 2020 году был презентован уникальный проект – Музей "Голоса Мирных".

С начала полномасштабного вторжения Музей стал летописью трагедий не только жителей Донбасса, но и всех украинцев. Количество историй, которые собирает и хранит Музей, выросло в геометрической прогрессии – с 12 тысяч в 2022 году до 130 тысяч в 2025 году. Это действительно грустная цифра. Но каждая история человека – ценность как в контексте личных воспоминаний, так и в контексте сохранения истории страны.

Война продолжается. Фонд Рината Ахметова и дальше будет оказывать помощь там, где ее ждут и где она нужна больше всего.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек. Детальнее – по ссылке.