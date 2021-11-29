Фонд Рината Ахметова проведет всеукраинский интерактивный онлайн-урок 'Твоя суперпрофессия'

Фонд Рината Ахметова проведет мотивационный интерактивный онлайн-урок "Твоя суперпрофессия" для подростков со всей Украины. Основная его цель – ознакомить школьников с методами, подходами и инструментами, которые помогут им правильно подойти к выбору будущей профессии. Урок пройдет в рамках традиционной Акции "Ринат Ахметов – Детям".

– Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас приучили к тому, что дети – это наше будущее, и мы действительно в это поверили. Но это не совсем так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы, – так сказал основатель Акции и Учредитель Фонда Ринат Ахметов.

Участниками онлайн-урока станут ученики 8-11 классов, включая подростков из интернатныхучреждений и детских домов семейного типа. Трансляция состоится 17 декабря в 12:00 на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова. Параллельная трансляция онлайн-урока будет проходить на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова по ссылке.

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В ходе урока эксперт по профориентации поможет определить старшекласникам их сильные и слабые стороны. А также расскажет о том, как правильно подойти к выбору будущей профессии. Присоединятся к уроку и выпускники проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Они поделятся своим опытом участия в проекте и расскажут, чему они смогли научиться.

Кроме того, в рамках урока состоится презентация трех новых профессий 2-го сезонаобразовательного сериала "Твоя суперпрофессия", а именно: сторителлер, ведущий/интервьюер и фото/видео монтажер. Представители данных профессий расскажут подросткам, почему сегодня именно эти направления являются востребованными и как их освоение позволит обеспечить достойный заработок в будущем.

Приятным сюрпризом для участников станет приглашенный "секретный гость" – звездамирового масштаба, который выступит с мотивационной речью и поделится своей историейуспеха.

Цикл предыдущих мотивационных встреч, которые проходили под девизом "Твоя суперпрофессия",был направлен на то, чтобы научить участников составлять резюме, дать представление о том, как проходить собеседование.

С первым сезоном сериала "Твоя суперпрофессия", снятым Фондом в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила", можно ознакомиться по ссылке.

Скоро выйдет второй сезон сериала. Мотивационный образовательный сериалпредставляет профессии, способные обеспечитьбыстрый социальный лифт для подростков, которые уже задумались над выбором дела своейжизни. Он призван помочь им получить работу, чтобы начать обеспечивать себя в самостоятельнойжизни.