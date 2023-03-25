Фонд Рината Ахметова продолжает выдавать продуктовые наборы жителям Бахмута

Город Бахмут — одна из самых горячих точек Украины, где еще в начале марта проживало несколько тысяч граждан. Эвакуация населения продолжается.

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Эвакуированные из города люди получают гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова в Константиновке и Славянске.

Всего в координации с местными властями Фонд передал в этот регион около 4 тысяч наборов с продуктами первой необходимости.

В каждом продуктовом наборе – мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.