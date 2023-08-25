Фонд Рината Ахметова привез в Покровск 6 тысяч проднаборов

В прифронтовом Покровске Донецкой области идет выдача гуманитарной помощи от Фонда Рината Ахметова.

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Фонд направил в город 6 тысяч продуктовых наборов. В наборах — долго хранящиеся питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, подсолнечное масло и печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона. С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".